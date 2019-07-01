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01.07.2019
Военно-промышленный курьер

Турции передадут "частичную" технологию С-400 - Песков

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Кремле подтвердили, что поставка Турции зенитно-ракетных комплексов С-400 подразумевает частичную передачу технологий.

Эту информацию озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Контракт подразумевает частичную передачу технологий на производство. Частичную", — приводит его слова ТАСС.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что процесс поставок С-400 идет без задержек и для Анкары имеет важное значение совместное производство и обмен технологиями.

В свете последней информации вызывает удивление сообщение турецкого агентства "Анадолу", что после встречи Эрдогана с американским президентом Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Осаке США больше не станут препятствовать заключению контракта по С-400.

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Россия
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Продукция
С-400 Триумф
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Путин Владимир
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
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