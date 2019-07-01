Около 2 тыс. офицеров выпустила Военно-воздушная академия Жуковского и Гагарина

Глава академии генерал-майор Геннадий Зибров отметил, что в этом году 238 выпускников окончили академию с отличием

ВОРОНЕЖ, 29 июня. /ТАСС/. Самый масштабный выпуск офицеров из вузов Минобороны прошел в субботу в Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина в Воронеже. В торжественной обстановке дипломы получили почти 1,9 тыс. офицеров.

Мероприятие состоялось на площади Ленина областного центра. В нем приняли участие главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-полковник Сергей Суровкин, глава академии генерал-майор Геннадий Зибров, губернатор Воронежской области Александр Гусев, военнослужащие и родители выпускников.

"В строю выпускников сегодня 1890 офицеров, которые успешно прошли государственную аттестацию, а это значит, что выпускники всех специальностей по оценке полученных знаний и навыков полностью соответствуют квалификационным требованиям и готовы к исполнению своего воинского долга на должностях офицерского состава. В этом году 238 выпускников окончили академию с отличием, а еще 77 окончили с отличием и золотой медалью Министерства обороны РФ", - сказал Зибров.

Выступая перед молодыми офицерами, главком ВКС подчеркнул, что к выпускникам академии "всегда было особое отношение". Он призвал военнослужащих помнить своих командиров и наставников, а также отметил, что в войсках уже готовятся к встрече с молодыми кадрами.

"Вы прошли замечательную школу обучения и воспитания, вас отличает высокий уровень подготовки, профессионализм, способность в кратчайшие сроки овладеть сложнейшими образцами вооружения. Именно вам, молодым офицерам, предстоит осваивать новейшие комплексы и системы вооружения, обеспечивать военную безопасность страны, преумножать воздушную мощь и славу России. Подчеркну особо, что в войсках вас ждут и сделают все возможное для вашего устройства и создания благоприятных условий службы", - сказал Суровкин.

Главком ВКС напомнил, что в текущем году дипломы академии также получили 75 военнослужащих из 23 стран ближнего и дальнего зарубежья, среди которых Абзахия, Азербайджан, Алжир, Армения, Вьетнам, Киргизия, Китай, Корея, Лаос, Мозамбик, Никарагуа.

Губернатор поблагодарил родителей выпускников за то, что "сумели воспитать достойных граждан", и пожелал офицерам отличной службы и больших побед. "Вместе с офицерскими погонами на ваши плечи сегодня ложится большая ответственность за принимаемые решения, за подчиненных, за Отечество. Я не сомневаюсь: вы справитесь и на протяжении всей службы будете высоко нести честь родной академии и репутацию Воронежской области", - сказал глава региона.

Об академии

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина" создан в 2012 году в Воронеже, он образован в результате объединения Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина из города Монино под Москвой и Военного авиационного инженерного университета в Воронеже. Вуз базируется в Воронеже, является одним из самых крупных в Минобороны РФ, включает НИИ радиоэлектронной борьбы, два филиала в Челябинске и Сызрани Самарской области. В составе академии 21 факультет, работают восемь диссертационных советов по 18 научным специальностям, а также 26 военно-научных школ, их них 22 - в Воронеже. В 2013 году в академии создана первая в Вооруженных силах РФ научная рота, в 2015 году - кадетский корпус (инженерная школа) для одаренных учащихся 10-11 классов.