Волжские военные инженеры победили во всеармейском этапе "Инженерной формулы" в Тюмени

Они будут представлять Россию на международном этапе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Военные инженеры учебного центра города Волжский выиграли всеармейский конкурс "Инженерная формула" в рамках АрМИ-2019 в Тюмени. Победители представят РФ на международном этапе, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа в субботу.

"В ходе упорной борьбы первой к финишу пришла команда 187 межвидового регионального учебного центра, преодолев все препятствия быстро и получив меньше всего штрафного времени. Победители представят Россию на международном конкурсе "Инженерная формула", который также пройдет на полигоне "Андреевский" Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова в августе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что второе место заняла команда Восточного военного округа, замыкает тройку лидеров команда Западного военного округа.

В конкурсе были задействованы установки разминирования УР-77 "Змей Горыныч" и гусеничный минный заградитель ГМЗ-3. Экипажи преодолели 26 препятствий на максимально быстрой скорости, самыми сложными из которых являлись "ров", "колейный мост", "эскарп", "брод", "проход в минном поле". Длина трассы составляла 2200 м.