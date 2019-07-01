Подтвердились данные о массовой расправе боевиков над христианами в Мали

Международная комиссия, прибывшая в центральную часть государства Мали (Западная Африка), подтвердила в своём отчёте информацию ряда СМИ о массовом убийстве по этно-конфессиональному признаку, произошедшему 10 июня 2019 года в деревне Собаме (провинция Мопти, рядом с городом Санга).

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По сообщениям выживших очевидцев, перед самым рассветом к посёлку, где проживают представители этнической общности догонов (по вероисповеданию - преимущественно христиане западных деноминаций), прибыло около 50 вооружённых боевиков-исламистов. Они окружили деревню и устроили массовую бойню, жертвами которой стали по меньшей мере 95 догонов (по другим оценкам, число погибших доходит до 180). Выжившие очевидцы также сообщают, что "пришедшие джихадисты убивали всех встречных, - женщин, детей, стариков, никого не щадили".

Как известно, одним из катализаторов межконфессионального и межэтнического конфликта стала засуха, обрушившаяся на полосу так называемого Сахеля в 2010-2011 гг., что послужило благоприятной почвой для вооружённого восстания исламистов на севере Мали в 2012 году. Ряд джихадистских группировок, опирающихся во многом на полукочевой скотоводческий народ фулани, объединились в исламистский фронт и фактически в 2013 году захватили всю северную половину Мали, объявив там о создании шариатского государства.

Ввиду угрозы разрастания очередного халифата, ООН, иные международные организации и Франция (для которой этот регион был и по сути остаётся колониальным организовали миротворческую миссию в этой стране. Благодаря прибытию иностранных воинских контингентов наступление джихадистов на Бамако – столицу страны – было остановлено и сторонники радикального ислама были отброшены в пустынные северные районы Мали.

Однако, несмотря на первоначальные успехи, межконфессиональный и межэтнический конфликт, разрастающийся из-за прогрессирующего ухудшения природных условий обитаемых ландшафтов, а также активно подогреваемый различными внешними силами, погасить уже много лет не удаётся. Так, в мае-июне 2019 года "Международной группой мониторинга кризиса в Мали" зафиксировано в 4 раза больше взаимных вооружённых нападений, чем в мае-июне 2016 года. Поэтому многие аналитики полагают, что ограниченными военными полумерами мерами этот конфликт не решить, и надо или делать больший упор на гуманитарное взаимодействие, или проводить более активное военное вмешательство для окончательного подавления джихадистских групп в этом регионе.

Ситуация осложняется ещё и тем, что в последнее время в этой западноафриканской стране перманентно обостряется кризис власти (так, в апреле текущего года всё официально признанное на международном уровне политическое руководство Мали было вынуждено уйти в отставку), а это никак не способствует урегулированию конфронтации на территории данного государства.

На этом фоне весьма многообещающе выглядит произошедшая на днях официальная встреча представителей российского военного руководства с представителями правительства Мали, по итогам которой стороны заявили о совпадении взглядов на кризисную ситуацию в данном регионе. "ВО" сообщало, что зарубежные СМИ выражали озабоченность заявлениями Сергея Шойгу о готовности России оказать поддержку для нормализации ситуации в Мали.