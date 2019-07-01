Иран будет продолжать противостоять санкциям США - Зариф

Дубай. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран будет сопротивляться американским санкциям так же решительно, как боролся с Ираком во время ирано-иракской войны, передают в субботу иранские СМИ.

"Мы сопротивлялись тогда (во время ирано-иракской войны - ИФ) и будем это делать сейчас", - приводят издания слова Зарифа.

"Мы никогда не забудем, что западный мир поддерживал и вооружал (бывшего президента Ирака - ИФ) Саддама Хусейна. Совбез ООН никогда не осуждал отравление наших людей", - подчеркнул иранский министр, имея в виду химическую атаку на город Сердешт в июне 1987 года.