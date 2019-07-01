Войти
01.07.2019
Интерфакс-АВН

Иран будет продолжать противостоять санкциям США - Зариф

435
0
0
Мохаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Дубай. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран будет сопротивляться американским санкциям так же решительно, как боролся с Ираком во время ирано-иракской войны, передают в субботу иранские СМИ.

"Мы сопротивлялись тогда (во время ирано-иракской войны - ИФ) и будем это делать сейчас", - приводят издания слова Зарифа.

"Мы никогда не забудем, что западный мир поддерживал и вооружал (бывшего президента Ирака - ИФ) Саддама Хусейна. Совбез ООН никогда не осуждал отравление наших людей", - подчеркнул иранский министр, имея в виду химическую атаку на город Сердешт в июне 1987 года.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
США
Компании
ООН
Похожие новости
30.07.2014
Страхи Америки
26.02.2014
Иран подписал пакет контрактов на поставку Ираку вооружений в обход эмбарго СБ ООН, утверждает «Рейтер»
20.02.2013
Через призму угроз России
22.01.2013
Сирийский вопрос и европейская интеграция ("Звязда ", Белоруссия)
08.10.2012
Израиль намерен предотвратить библейский Апокалипсис
31.01.2012
Гости из-за будущего
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.07 20:51
  • 20
Экраноплан высокого разрешения
  • 01.07 20:45
  • 1
Американцы рассекретили новую ракету
  • 01.07 20:41
  • 1
Это нужно знать: Азербайджан
  • 01.07 20:28
  • 72
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 01.07 19:39
  • 14
"Тигр" стал "Атлетом": чем отличается бронеавтомобиль нового поколения
  • 01.07 19:21
  • 1
Контракт на поставку Министерству обороны России десяти вертолетов Ми-8АМТШ-ВН
  • 01.07 19:17
  • 1
Философия жизни смерти / Факты, которые могут Вас удивить (видео)
  • 01.07 19:15
  • 1
Ростех рассчитывает импортозаместить двигатели для вертолетов "Ансат" через 3-4 года - Чемезов
  • 01.07 19:11
  • 1
Бей до дна: Арктику прикроют новейшие бомбардировщики
  • 01.07 19:06
  • 1
ВКС РФ получат "летающие мясорубки" с 57-мм пушкой
  • 01.07 19:01
  • 4
China.com (Китай): что делать, когда нет денег? Еще раз продать Китаю самолеты Су
  • 01.07 18:55
  • 3
Aftenbladet (Норвегия): вот как НАТО ответит на новые ракеты Путина
  • 01.07 18:52
  • 1
The New York Times (США): чего на самом деле хочет Путин? Часть I
  • 01.07 18:49
  • 1
Путин заявил, что Россия не собирается менять планы по развитию ВС на Дальнем Востоке
  • 01.07 18:44
  • 2
В Минобороны России опровергли отказ от тушенки