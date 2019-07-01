Единственный женский экипаж танка ЧФ показал мастерство на "Армия-2019" в Севастополе

Для участия в мероприятиях форума были отобраны лучшие экипажи боевых машин, которые ранее уже участвовали в полевых выходах и учениях с боевой стрельбой

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Единственный на Черноморском флоте женский танковый экипаж провел в субботу показательный заезд на полигоне парка "Патриот" в Севастополе в рамках форума "Армия-2019", передает корреспондент ТАСС.

Динамический показ на полигоне парка "Патриот" включал выступления морских пехотинцев и разведчиков, которые продемонстрировали приемы для освобождения заложника и зачистки базы боевиков, а также приемы рукопашного боя. По трассе полигона проехали танки и бронетранспортеры - управлявшие машинами военные показали мастерство при преодолении контрэскарпа (ступень высотой в 90 см), противотанкового рва с водой и кургана.

"Для участия в мероприятиях Международного военно-технического форума "Армия-2019" в Севастополе были отобраны лучшие экипажи боевых машин, неоднократно принимавшие участие в полевых выходах и учениях с боевой стрельбой. Мы видим, что тяжелым танком Т-72Б3 умело управляли изящные танкистки-черноморочки. Они мастерски укрощают грозные боевые машины. Поэтому неслучайно в этом году на соревнованиях в Южном военном округе они были признаны одними из лучших", - сказал диктор, описывая проезд экипажа.

После прохождения трассы командир танка капитан Юлия Петракова, наводчик-оператор старший сержант Людмила Грачева, механик-водитель старший матрос Дарья Богатырева получили цветы из рук командующих округов и Черноморским флотом.

Диктор отметил, что 46-тонный танк Т-72Б3, которым управляет единственный на флоте женский экипаж, отличается высокими скоростными качествами, относительной простотой конструкции и исключительной надежностью. Машина может развивать скорость хода по шоссе до 65 км/ч и по пересеченной местности до 35-45 км/ч. Танка вооружен 125 мм гладкоствольным орудием.

"Показательным выступлением женского экипажа мы хотели показать, что эта воинская специальность доступна не только мужчинам и что с такой тяжелой техникой справляются и женщины, которые не хуже при достаточной подготовке могут владеть всеми образцами военной техники. У нас есть не только танковые экипажи - есть [женские] экипажи на БТР, экипажи беспилотных летательных аппаратов, женщины служат в разведподразделениях и подразделениях специального назначения. Это не говоря о считающихся чисто женскими профессиях связистов и других", - пояснил журналистам заместитель командующего ЧФ вице-адмирал Сергей Липилин.

О форуме

В субботу на площадке парка "Патриот" в Севастополе также проходит выставка военной техники, где в том числе можно увидеть вертолеты Ка-52, системы залпового огня "Град", самоходные артиллерийские установки и другое. В акватории Севастопольской бухты с 14:00 состоится динамический показ кораблей, боевых возможностей вооружения, военной и специальной техники Черноморского флота.

По данным отдела информационного обеспечения ЧФ, в воскресенье в кластере "Мекензиевы горы" парка "Патриот" в пригороде Севастополя запланированы военно-историческая реконструкция, посвященная 75-й годовщине освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, военно-спортивная эстафета юнармейцев "Щит и меч", состязания по стрельбе из пневматического оружия на приз командующего Черноморским флотом, показательные выступления кинологов кинологического центра регионального отделения ДОСААФ города Севастополя. Запланирована концертная программа.

Липилин уточнил журналистам, что форум дает возможность показать в Севастополе потенциал армии и флота. "[Мы получили возможность] показать наше вооружение - современное, новое, эффективное, привлечь молодое пополнение на флот, популяризовать службу в вооруженных силах, на флоте", - добавил он.

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. Участие в форуме принимают более 1,3 тыс. предприятий и организаций, которые представляют свыше 27 тысяч образцов продукции и технологий.