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01.07.2019
Интерфакс-АВН

"Рособоронэкспорт" анонсирует новые контракты на поставку авиатехники и средств ПВО

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Генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев
Генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Кубинка (Московская область). 29 июня. ИНТЕРФАКС - Россия до конца года подпишет новые экспортные контракты на поставку авиационной техники и средств противовоздушной обороны (ПВО), сообщил глава "Рособоронэкспота" Александр Михеев.

"До конца 2019 года мы не только завершим выполнение ряда действующих контрактов, но и подпишем новые - на экспорт авиатехники, средств ПВО и другого имущества", - сказал он в субботу, подводя итоги форума "Армия-2019".

"Форум "Армия-2019" демонстрирует, что российский оружейный экспорт уверенно держит санкционный удар западных конкурентов, не снижая ранее набранный темп и успешно адаптируясь к работе в условиях меняющегося миропорядка, в том числе посредством перехода в расчётах за поставки оружия на национальные валюты", - сказал Михеев, которого цитирует в субботу пресс-служба "Рособоронэкспорта".

Михеев напомнил, что ежегодно по линии "Рособоронэкспорта" в другие страны экспортируется техника и вооружение на сумму порядка $13 млрд, текущий портфель заказов компании составляет $52 млрд.

В "Рособоронэкспорте" сообщили, что на форуме "Армия-2019" подписана серия контрактов с иностранными заказчиками на поставку российского стрелкового оружия и средств ближнего боя.

"Мы продолжаем расширять географию поставок, подписывать новые контракты", - заявил глава государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, которого цитирует пресс-служба "Рособоронэкспорта".

В "Рособоронэкспорте" заявили, что на международном военно-техническом форуме "Армия-2019" компания организовала для иностранных партнёров более чем из 40 стран свыше 300 презентаций и показов натурных образцов российских техники и вооружения.

"В условиях, когда организаторы ряда зарубежных выставок пытаются ограничить возможности продвижения российской военной продукции, мы приглашаем зарубежных гостей и открываем новые возможности сотрудничества", - заявил Чемезов.

"Форум "Армия-2019" сегодня - одна из крупнейших площадок в стране, где выставляются современные образцы российского вооружения, военной и специальной техники, обсуждаются вопросы укрепления международного военного и военно-технического сотрудничества. В этом году на форуме мы представили рекордное число образцов - более 1000, и пригласили на "Армию" делегации более 100 стран мира, свыше 30 из которых возглавляли министры обороны, их заместители и начальники генеральных штабов. Интерес к форуму со стороны представителей зарубежных стран растет из года в год", - сказал Чемезов.

В "Рособоронэкспорте" заявили, что наибольший интерес у иностранных специалистов вызвали: танки линейки Т-90, бронированные автомобили "Тигр" и "Тайфун-К", противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", автоматы Калашникова, зенитные ракетные комплексы "Викинг" и "Тор-Э2", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", беспилотные системы - многоцелевые комплексы с БЛА "Орлан-10Е" и "Тахион", средства радиоэлектронной борьбы с БЛА "Репеллент".

"Зарубежные партнёры проявили серьёзный интерес ко всей линейке российской авиационной и вертолётной техники, а также к авиационным средствам поражения. Для иностранных делегаций на аэродроме Кубинка были организованы демонстрационные полёты российских воздушных асов на самолётах МиГ-29, Су-30СМ, Су-35 и Як-130, а также полёты вертолётов Ми-28Н и Ка-52", - сообщили в "Рособоронэкспорте".

По данным компании, наибольшее количество презентаций и показов специалисты "Рособоронэкспорта" провели для делегаций стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и СНГ.

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Страны
Россия
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