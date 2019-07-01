САО "Лотос" получит планирующий боеприпас "Глиссада"

Самоходная артиллерийская установка "Лотос" получит новый боеприпас. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на главного конструктора "Лотоса" Вениамина Счастливцева.

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Речь идёт о так называемом глиссадном боеприпасе, который позволит существенно повысить боевой потенциал "Лотоса". В сообщении информагентства говорится о том, что дальность стрельбы проектируемым снарядом составит до 25 км. При этом боеприпас, имеющий шифр "Глиссада", будет отличаться возможностью планирования.

Добавляется, что "управляемый активно-реактивный" выстрел для самоходного артиллерийского орудия создаётся на базе разработок 152-мм снаряда для САУ "Коалиция-БП". Управляемый боеприпас получит повышенную точность с помощью применения головки самонаведения на цель.

Напомним, что САО "Лотос" создаётся в качестве машины артиллерийской поддержки подразделений ВДВ. Планируется, что "Лотос" в конечном итоге заменит стоящую сегодня на вооружении "Нону". На данный момент говорится о том, что основной калибр "Лотоса" будет составлять 120 мм. При этом до настоящего момента речь шла о дальности стрельбы не более 13 км. Боеприпас "Глиссада" от ЦНИИТОЧмаша, как видно, повышает эту дальность почти в два раза.