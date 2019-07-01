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01.07.2019
Военное обозрение

САО "Лотос" получит планирующий боеприпас "Глиссада"

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Самоходная артиллерийская установка "Лотос" получит новый боеприпас. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на главного конструктора "Лотоса" Вениамина Счастливцева.

Источник изображения: topwar.ru

Речь идёт о так называемом глиссадном боеприпасе, который позволит существенно повысить боевой потенциал "Лотоса". В сообщении информагентства говорится о том, что дальность стрельбы проектируемым снарядом составит до 25 км. При этом боеприпас, имеющий шифр "Глиссада", будет отличаться возможностью планирования.

Добавляется, что "управляемый активно-реактивный" выстрел для самоходного артиллерийского орудия создаётся на базе разработок 152-мм снаряда для САУ "Коалиция-БП". Управляемый боеприпас получит повышенную точность с помощью применения головки самонаведения на цель.

Напомним, что САО "Лотос" создаётся в качестве машины артиллерийской поддержки подразделений ВДВ. Планируется, что "Лотос" в конечном итоге заменит стоящую сегодня на вооружении "Нону". На данный момент говорится о том, что основной калибр "Лотоса" будет составлять 120 мм. При этом до настоящего момента речь шла о дальности стрельбы не более 13 км. Боеприпас "Глиссада" от ЦНИИТОЧмаша, как видно, повышает эту дальность почти в два раза.

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  • В новости упоминаются
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
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2 комментария
№1
01.07.2019 16:36
Фуфло.
-1
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№2
01.07.2019 17:54
Но блок спутникового наведения есть наверное? А то как -то совсем неприлично выглядеть будет.
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