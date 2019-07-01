Названы сроки начала испытаний гиперзвуковой ракеты-мишени "Гвоздика"

Стало известно о планах на испытания гиперзвуковой ракеты-мишени. Речь идёт о ракете "Гвоздика", которая будет использоваться для тестирования новейших и перспективных отечественных комплексов ПВО-ПРО.

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РИА Новости сообщает, что ракету-мишень создают специалисты предприятий концерна "Калашников" и научно-производственного объединения "Молния". На текущий момент создаётся опытный образец "Гвоздики", начало испытаний которого намечено на осень этого года.

По некоторым данным, скорость гиперзвуковой ракеты-мишени будет составлять около 6,5 М. При этом планируется развитие "Гвоздики" до ещё более значительных скоростных показателей.

Лётное применение такого рода ракеты-мишени позволить повысить уровень подготовки военнослужащих войск противоздушной обороны, сформировать подразделения противоракетной обороны, которые сосредоточатся на обороне стратегических объектов на территории Российской Федерации.

Планируемые характеристики ракеты-мишени "Гвоздика", по понятным причинам, держатся в секрете. При этом можно предположить, что такая мишень может проверить потенциал создаваемого в нашей стране зенитного ракетного комплекса С-500 "Прометей".