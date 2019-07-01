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01.07.2019
ТАСС

Минобороны: самоходное орудие "Лотос" полностью заменит орудие "Нона-С"

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САО «Лотос»
Изображение самоходного артиллерийского орудия «Лотос».
Источник изображения: Страница ЦНИИТОЧМАШ в Instagram

"Лотос" предназначен для уничтожения и подавления огневых средств противника, поражения артиллерии, бронированных целей, а также ракетных установок и пунктов управления

КУБИНКА /Московская область/, 29 июня. /ТАСС/. Самоходное орудие "Лотос" калибра 120 мм, созданное для ВДВ, полностью заменит самоходное орудие "Нона-С". Об этом в субботу сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков в эфире телеканала "Звезда".

"Лотос - это то артиллерийское орудие, которое разработано для ВДВ. Особенностью этого орудия является то, что оно десантируется, что его возможности увеличены а полтора раза. И в ближайшее время мы этим орудием, оно принято на снабжение в ВС РФ, заменим существующее в Вооруженных силах артиллерийское самоходное орудие "Нона-С", - сказал замминистра.

120-миллиметровое самоходное орудие "Лотос" предназначено для уничтожения и подавления огневых средств противника, поражения артиллерии, бронированных целей, ракетных установок и пунктов управления.

Особенностями орудия являются возможность его десантирования парашютным способом, увеличенная дальность стрельбы, повышенный уровень защиты от высокоточного оружия и средств разведки противника, а также обеспечение сопряжения с перспективными средствами автоматизации и возможности включения в единую систему управления артиллерией ВДВ.

Орудие базируется на шасси БМД-4М. В пресс-службе Ростеха ранее сообщили, что масса новой машины - 18 тонн, максимальная скорость - 70 км/ч, мощность двигателя - 450 л.с., запас хода - не менее 500 км. Расчет орудия - четыре человека, скорострельность - шесть-восемь выстрелов в минуту, дальность стрельбы - 13 км. Подготовка и ведение огня максимально автоматизированы.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
Продукция
БМД-4
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