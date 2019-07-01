Войти
01.07.2019
Военно-промышленный курьер

Российский истребитель отогнал американский БПЛА от Черноморского побережья

589
0
+1
Источник изображения: vpk-news.ru

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk в ходе проведения очередного многочасового разведывательного полета вблизи Крыма и Кубани, внезапно изменив стандартный маршрут, отдалился от российского побережья более чем на сотню километров. Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Причины изменения маршрута, по которому дальние американские беспилотники в последнее время регулярно выполняют полеты в 40-60 км у черноморского побережья России, не известны. Наблюдатели не исключают, что его полету мог помешать поднявшийся на перехват российский истребитель.

Дальний беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 04-2021, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная приблизительно с 17:10 по Москве, совершил пролет по линии от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от входа в Керченский пролив и близ побережья Краснодарского края до Туапсе. Полет выполнялся на расстоянии около 35-45 км от российского побережья.

Однако затем у берегов Кубани американский беспилотник внезапно начал резко удаляться от российских берегов, перейдя на более дальние рубежи патрулирования - на расстояние более 100-150 км.

Как сообщалось, ранее все тот же дальний беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk в течение шести с половиной часов вел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе. При этом тяжелый беспилотник, способный вести разведку на большую глубину территории противника, пять раз подлетал на расстояние 37-59 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.

Аналогичный американский беспилотник был сбит Ираном в районе Ормузского пролива. По данным Тегерана, он вторгся в воздушное пространство Исламской Республики.

Кроме того, говорит Интерфакс, вблизи побережья Сирии и расположенной там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус был зафиксирован очередной полет американского морского разведчика P-8A Poseidon.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Италия
Россия
Сирия
США
Украина
Продукция
Global Hawk
P-8 Poseidon
Проекты
БПЛА
Похожие новости
25.01.2019
Патрушев: Новое оружие обеспечит безопасность России на десятилетия
25.06.2018
Кремль послал Западу недвусмысленный намек
14.11.2017
Военные новости: радужные перспективы военных беспилотников
30.07.2014
Страхи Америки
27.03.2013
Новый лидер в торговле оружием
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.07 20:41
  • 1
Это нужно знать: Азербайджан
  • 01.07 20:28
  • 72
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 01.07 19:39
  • 14
"Тигр" стал "Атлетом": чем отличается бронеавтомобиль нового поколения
  • 01.07 19:21
  • 1
Контракт на поставку Министерству обороны России десяти вертолетов Ми-8АМТШ-ВН
  • 01.07 19:17
  • 1
Философия жизни смерти / Факты, которые могут Вас удивить (видео)
  • 01.07 19:15
  • 1
Ростех рассчитывает импортозаместить двигатели для вертолетов "Ансат" через 3-4 года - Чемезов
  • 01.07 19:11
  • 1
Бей до дна: Арктику прикроют новейшие бомбардировщики
  • 01.07 19:06
  • 1
ВКС РФ получат "летающие мясорубки" с 57-мм пушкой
  • 01.07 19:01
  • 4
China.com (Китай): что делать, когда нет денег? Еще раз продать Китаю самолеты Су
  • 01.07 18:55
  • 3
Aftenbladet (Норвегия): вот как НАТО ответит на новые ракеты Путина
  • 01.07 18:52
  • 1
The New York Times (США): чего на самом деле хочет Путин? Часть I
  • 01.07 18:49
  • 1
Путин заявил, что Россия не собирается менять планы по развитию ВС на Дальнем Востоке
  • 01.07 18:44
  • 2
В Минобороны России опровергли отказ от тушенки
  • 01.07 18:32
  • 1
Россия не собирается соперничать с США по объемам торговли оружием - глава "Ростеха"
  • 01.07 18:29
  • 1
"Ростех" рассчитывает продать старые производственные площади ОАК на севере Москвы - Чемезов