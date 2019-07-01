Эскадрилья малозаметных истребителей переброшена к границам Ирана
Источник изображения: vpk-news.ru
На фоне растущей напряжённости в отношениях с Ираном Пентагон наращивает авиационную группировку возле иранских границ, сообщает The Associated Press.
По информации агентства, на базу Эль-Удейд, расположенную в Катаре, направлены десять малозаметных истребителей F-22.
Отмечается, что на базе США Эль-Удейд уже находятся четыре стратегических бомбардировщика B-52.
Ранее в регион Персидского залива была переброшена авианосная группа во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и подразделения ПВО, вооруженные ЗРК Patriot.
Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Похожие новости