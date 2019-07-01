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01.07.2019
Военно-промышленный курьер

Эскадрилья малозаметных истребителей переброшена к границам Ирана

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Источник изображения: vpk-news.ru

На фоне растущей напряжённости в отношениях с Ираном Пентагон наращивает авиационную группировку возле иранских границ, сообщает The Associated Press.

По информации агентства, на базу Эль-Удейд, расположенную в Катаре, направлены десять малозаметных истребителей F-22.

Отмечается, что на базе США Эль-Удейд уже находятся четыре стратегических бомбардировщика B-52.

Ранее в регион Персидского залива была переброшена авианосная группа во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и подразделения ПВО, вооруженные ЗРК Patriot.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Катар
США
Продукция
B-52
F-22
Patriot ЗРК
Проекты
Nimitz
Авианосец
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