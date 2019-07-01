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01.07.2019
Военно-промышленный курьер

НАТО создает "военный интернет"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Германия и Нидерланды намерены объединить усилия для создании первого в мире "военного интернета". Об этом сообщает издание ZDNet.

Как уточняется, соответствующее соглашение было подписано министрами обороны двух стран во время саммита глав военных ведомств НАТО в Брюсселе.

Предполагается, что новая сеть получит название Tactical Edge Networking (TEN) и в перспективе должна будет объединит военные сети всех государств - членов альянса.

На первом этапе посредством сети планируется наладить связь между наземными операциями армии ФРГ и тактической коммуникационной программой FOXTROT министерства обороны Нидерландов.

Регнум сообщает, что штаб-квартира TEN будет открыта в немецком городе Кобленц, а центр технологического дизайна планируется открыть в нидерландском Амерсфорте. Стоимость реализации проекта на его первом этапе оценивается в несколько миллионов евро.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Нидерланды
Проекты
NATO
ИТ
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