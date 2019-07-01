НАТО создает "военный интернет"

Германия и Нидерланды намерены объединить усилия для создании первого в мире "военного интернета". Об этом сообщает издание ZDNet.

Как уточняется, соответствующее соглашение было подписано министрами обороны двух стран во время саммита глав военных ведомств НАТО в Брюсселе.

Предполагается, что новая сеть получит название Tactical Edge Networking (TEN) и в перспективе должна будет объединит военные сети всех государств - членов альянса.

На первом этапе посредством сети планируется наладить связь между наземными операциями армии ФРГ и тактической коммуникационной программой FOXTROT министерства обороны Нидерландов.

Регнум сообщает, что штаб-квартира TEN будет открыта в немецком городе Кобленц, а центр технологического дизайна планируется открыть в нидерландском Амерсфорте. Стоимость реализации проекта на его первом этапе оценивается в несколько миллионов евро.