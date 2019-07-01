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01.07.2019
ТАСС

В России разрабатывают катапультное кресло для перспективного бомбардировщика

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Возможный облик ПАК ДА
Возможный облик ПАК ДА.
Источник изображения: Кинокомпания Офицеры ВВС и ВМФ России

НПП "Звезда" сообщило, что работы находятся в стадии рабочего проектирования

КУБИНКА /Московская область/, 29 июня. /ТАСС/. Разработка катапультных кресел для перспективного бомбардировщика находится в стадии рабочего проектирования. Об этом сообщил ТАСС заместитель главного конструктора по науке, авиационным средствам спасения и системам заправки НПП "Звезда" Виктор Шибанов.

"Мы ведем разработку катапультных кресел в рамках создания перспективного бомбардировщика. Работы сейчас находятся в стадии рабочего проектирования, это опытно-конструкторская работа. Конструкция этих кресел будет предусматривать особенности размещения их в кабине данного самолета", - сказал Шибанов и уточнил, что кислородной системой для него занимается другое предприятие.

По словам заместителя главного конструктора, все работы по созданию идут штатно, по графику.

Начало поставок перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), который должен заменить в будущем существующую линейку стратегических бомбардировщиков, запланировано на 2025-2030 годы после проведения испытаний.

Ранее занимавший на тот момент пост заместителя министра обороны РФ Юрий Борисов сообщал, что ПАК ДА может подняться в воздух в 2025-2026 годах и пойти в серию в 2028-м или 2029 году.

По словам замглавы Минпромторга РФ Олега Бочарова, производственная база для выпуска этих самолетов может быть создана на Казанском авиазаводе к 2025 году.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
ПАК ДА
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