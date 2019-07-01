Комплект кислородного оборудования для Су-57 передается на госиспытания

Два первых опытных образца российского истребителя пятого поколения Су-57 по программе ПАК ФА - самолеты Т-50-1 (бортовой номер "051") и Т-50-2 (бортовой номер "052") во время демонстрационных полетов на ависалоне МАКС-2017. Жуковский, 21.07.2017.

Как сообщили в НПП "Звезда", после этого он вместе с самолетом должен будет производиться серийно

КУБИНКА /Московская область/, 29 июня. /ТАСС/. НПП "Звезда" передает на государственные испытания комплект кислородного оборудования для обеспечения жизнедеятельности пилота истребителя пятого поколения Су-57 в ходе полета. Об этом сообщил ТАСС заместитель главного конструктора по науке, авиационным средствам спасения и системам заправки Виктор Шибанов.

"Комплект кислородного оборудования передается на государственные испытания <…> После этого [он] вместе с самолетом должен будет производиться серийно", - сказал Шибанов.

Система включает в себя кислородную маску с защитным шлемом и кислородную систему. Она уже установлена на истребителях пятого поколения, но не имеет серийной литеры. Как подчеркнул заместитель главного конструктора, "основное назначение опытный образец выполняет" и в его работоспособности предприятие не сомневается.

В то же время разработка катапультных кресел для Су-57, производством которых занимается НПП "Звезда", уже завершена. С 2018 года они пошли в серию. Сейчас, пояснил Шибанов, "для Су-57 это пока единичное производство, но кресла этого же типа устанавливаются на серийно выпускаемые самолеты Су-35".

В июле 2018 года генеральный директор НПП "Звезда" Сергей Поздняков рассказал ТАСС, что предприятие создает новые шлемы для летчиков, которые легче и сделаны из отечественного кевлара. Его можно будет использовать на всех видах истребителей.