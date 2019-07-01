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01.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

В России началось создание гиперзвуковой мишени для новейших систем ПРО

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Источник изображения: Минобороны России/YouTube

Специалисты НПО "Молния" и концерна "Калашников" приступили к созданию гиперзвуковой ракеты-мишени нового поколения "Гвоздика", которая позволит готовить специалистов противовоздушной обороны к защите стратегических объектов от гиперзвукового оружия, сообщили в концерне на "Армии-2019".

"Сейчас создается опытный образец, предварительные испытания планируем начать осенью", – сообщили в концерне "Калашников", передает РИА "Новости".

Напомним, 3 июня Воздушно-космические силы (ВКС) России испытали новую ракету системы противоракетной обороны (ПРО). После этого немецкие СМИ заявили о лидерстве России в гонке вооружений, а новейшую российскую противоракету назвали "оружием конца света".

В Китае также заявили о военном превосходстве России над США.



Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
Россия
США
Компании
Концерн Калашников
Молния НПО
Проекты
АРМИ-20XX
ГЗЛА
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