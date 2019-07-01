В России началось создание гиперзвуковой мишени для новейших систем ПРО

Специалисты НПО "Молния" и концерна "Калашников" приступили к созданию гиперзвуковой ракеты-мишени нового поколения "Гвоздика", которая позволит готовить специалистов противовоздушной обороны к защите стратегических объектов от гиперзвукового оружия, сообщили в концерне на "Армии-2019".

"Сейчас создается опытный образец, предварительные испытания планируем начать осенью", – сообщили в концерне "Калашников", передает РИА "Новости".

Напомним, 3 июня Воздушно-космические силы (ВКС) России испытали новую ракету системы противоракетной обороны (ПРО). После этого немецкие СМИ заявили о лидерстве России в гонке вооружений, а новейшую российскую противоракету назвали "оружием конца света".

В Китае также заявили о военном превосходстве России над США.

Антон Никитин