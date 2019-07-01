Контракт на модернизацию танков Т-90А в модификацию Т-90М

Как сообщило 28 июня 2019 года АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Госкорпорацию "Ростех"), оно подписало с Министерством обороны Российской Федерации три государственных контракта в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019".

Танк Т-90М (с) кадр из видео ТАСС / АО "НПК "Уралвагонзавод"

Это - госконтракт на капитальный ремонт с модернизацией танка Т-90А с приведением к виду Т-90М, что позволит увеличить боевые возможности танка. Госконтракт на поставку 120-мм минометов на колесном ходу производства ЦНИИ "Буревестник". Они предназначены для уничтожения командно-наблюдательных пунктов и бронированной техники, защищенной живой силы противника. А также долгосрочный госконтракт с АО "УКБТМ" на создание наземных робототехнических комплексов.

Нынешнее подписание государственных контрактов стало самым масштабным за пятилетнюю историю международного военно-технического форума "Армия". В церемонии приняли участие руководитель Департамента Министерства обороны РФ по обеспечению Государственного оборонного заказа Андрей Вернигора и заместитель генерального директора корпорации "Уралвагонзавод" по спецтехнике Вячеслав Халитов.

"Минобороны РФ проведена большая работа по анализу и уточнению Гособоронзаказа с учетом обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ по закупке, ремонту вооружения и военной техники, выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В результате проведенной работы МО РФ подписало государственные контракты с предприятиями промышленности на поставку вооружения, военной и специальной техники в интересах всех видов и родов ВС. Я поздравляю всех с получением очередного Гособоронзаказа. Надеюсь, что он будет выполнен качественно и в срок", - отметил Андрей Вернигора.

"Данные долгосрочные контракты безусловно позволят увеличить загрузку предприятий корпорации, нарастить производственный и технологический потенциал, устойчиво развиваться дальше", - отметил Вячеслав Халитов.

Комментарий bmpd. По имеющейся неофициальной информации, указанный контракт на модернизацию танков Т-90 в вариант Т-90М предусматривает модернизацию примерно 100 единиц танков, причем, возможно, речь идет о модернизации танков Т-90 выпуска 1990-х годов, а не Т-90А, как указано в сообщении.

Напомним, что на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в Кубинке 24 августа 2017 года Министерством обороны России был заключен с НПК "Уралвагонзавод" контракт на поставку 30 танков Т-90М ("Объект 188М"). Согласно опубликованным данным, из 30 танков Т-90М данного первого контракта только десять должны быть машинами новой постройки, а остальные 20 будут переоборудованы в ходе капитального ремонта и модернизации из танков Т-90. По условиям контракта, поставка 30 указанных танков Т-90М должна была быть произведена в 2018-2019 годах, однако по последним сообщениям, поставка их Министерству обороны будет начата только в 2019 году.

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" 21 августа 2018 года Министерство обороны России подписало с УВЗ еще один контракт на поставку партии танков Т-90М - по неофициальным сведениям, на 30 единиц новой постройки, с заявленным сроком поставок в 2019 году.