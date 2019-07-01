Столкновение японского тральщика искателя-мин Notojima с грузовым судном
Оригинал взят у коллеги dambiev в Сухогруз протаранил тральщик искатель мин MSC682 "Notojima" Морских сил самообороны Японии
26 июня 2019 года в 23:59 по местному времени в полутора километрах от побережья префектуры Хиросима тральщик искатель мин MSC 682 Notojima типа Sugashima Морских сил самообороны Японии столкнулся с грузовым судном [Jeikei 3]. Жертв нет. Тральщик получил повреждения правого борта.
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