Столкновение японского тральщика искателя-мин Notojima с грузовым судном

Оригинал взят у коллеги dambiev в Сухогруз протаранил тральщик искатель мин MSC682 "Notojima" Морских сил самообороны Японии

26 июня 2019 года в 23:59 по местному времени в полутора километрах от побережья префектуры Хиросима тральщик искатель мин MSC 682 Notojima типа Sugashima Морских сил самообороны Японии столкнулся с грузовым судном [Jeikei 3]. Жертв нет. Тральщик получил повреждения правого борта.