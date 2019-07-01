Войти
01.07.2019
bmpd.livejournal.com

Демонстрационный центр Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в КВЦ "Патриот"

534
0
0

В павильоне АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации "Патриот" в Кубинке развёрнут современный интерактивный демонстрационный центр, где представлены образцы продукции, разработанные и производимые предприятиями, входящими в состав корпорации.

В павильоне АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации "Патриот" в Кубинке (с) bmpd

Перед входом в павильон размещена историческая часть экспозиции

Авиационная ракета Х-22, сверхзвуковая противокорабельная ракета 3М80 "Москит", гиперзвуковой экспериментальный летательный аппарат ГЭЛА (с) bmpd

Cкоростная подводная ракета "Шквал-Э", универсальная глубоководная самонаводящаяся торпеда УГСТ (c) bmpd

Унифицированная противокорабельная cверхзвуковая крылатая ракета "Яхонт" (с) bmpd

В павильоне АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации "Патриот" в Кубинке (c) bmpd

Авиационная управляемая ракета класса "воздух-воздух" малой дальности РВВ-МД (c) bmpd

Авиационная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности РВВ-СД (c) bmpd

Авиационная управляемая ракета класса "воздух-воздух" большой дальности РВВ-БД (c) bmpd

Ракета повышенной дальности класса "воздух-поверхность" Х-59МК (c) bmpd

Противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ (c) bmpd

[i]Авиационные ракеты (слева направо) Х-38МЭ, Х-35УЭ (в двух исполнениях), Х-31АД (c) bmpd [/i]

[i]Авиационная ракета малой дальности Х-38МЭ (c) bmpd [/i]

[i]Авиационная противорадиолокационная ракета Х-31ПД (c) bmpd [/i]

Корректируемые авиационные бомбы (слева - противолодочные бомбы и ракеты) (c) bmpd

Корректируемая авиационная бомба КАБ-500Кр (c) bmpd

Корректируемая авиационная бомба КАБ-500С-Э[i] (c) bmpd [/i]

Авиационная противолодочная ракета АПР-3Э (c) bmpd

Макеты машин береговых подвижных противокорабельных ракетных комплексов "Бастион-П" и "Бал"[i][i] (c[/i]) bmpd [/i]

Кроме традиционной продукции военного назначения в павильоне КТРВ также представлен широкий спектр инновационных изделий для космической отрасли, авиации, судоходства, железнодорожного и автотранспорта, медицины, топливно-энергетической, металлургической и химической промышленности, служб ЖКХ, производство которых налажено предприятиями КТРВ в рамках программы диверсификации.

Малый космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Кондор-Э"[i][i] (c[/i]) bmpd [/i]

Модель единого информационного пространства Арктической зоны России с аппаратурой мониторинга ледовой обстановки (c) bmpd

Лечебно-профилактический стенд гравитационной терапии (c) bmpd

Материалы для медицины и протезирования (c) bmpd

Химические источники тока (c) bmpd

Взрывные методы синтеза, сварки и упрочнения различных материалов[i] (c) bmpd [/i]

Авиационное оборудование и пилотажно-навигационные приборы (c) bmpd

Промышленные дымовые трубы (c) bmpd

Емкости для хранения и транспортировки агрессивных жидкостей (c) bmpd

Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
3М-80
Patriot ЗРК
Бастион
КАБ-500
КАБ-500КР
Москит
Х-31
Х-35
Х-38
Х-58
Х-61 Яхонт
Компании
Корпорация ТРВ
Проекты
Арктика
ГЗЛА
ИТ
Кондор ДЗЗ
Медицина
Похожие новости
15.08.2017
Гендиректор КТРВ Борис Обносов: "Сокращение гособоронзаказа затронет всех, но высокоточное оружие останется в приоритете"
09.08.2017
АО "КТРВ" представит широкий спектр продукции на форуме "Армия-2017"
12.07.2017
АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" готовится к МАКС-2017
18.01.2017
Корпорация победителей
10.06.2015
«Шквалом-Э» по санкциям
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.07 20:41
  • 1
Это нужно знать: Азербайджан
  • 01.07 20:28
  • 72
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 01.07 19:39
  • 14
"Тигр" стал "Атлетом": чем отличается бронеавтомобиль нового поколения
  • 01.07 19:21
  • 1
Контракт на поставку Министерству обороны России десяти вертолетов Ми-8АМТШ-ВН
  • 01.07 19:17
  • 1
Философия жизни смерти / Факты, которые могут Вас удивить (видео)
  • 01.07 19:15
  • 1
Ростех рассчитывает импортозаместить двигатели для вертолетов "Ансат" через 3-4 года - Чемезов
  • 01.07 19:11
  • 1
Бей до дна: Арктику прикроют новейшие бомбардировщики
  • 01.07 19:06
  • 1
ВКС РФ получат "летающие мясорубки" с 57-мм пушкой
  • 01.07 19:01
  • 4
China.com (Китай): что делать, когда нет денег? Еще раз продать Китаю самолеты Су
  • 01.07 18:55
  • 3
Aftenbladet (Норвегия): вот как НАТО ответит на новые ракеты Путина
  • 01.07 18:52
  • 1
The New York Times (США): чего на самом деле хочет Путин? Часть I
  • 01.07 18:49
  • 1
Путин заявил, что Россия не собирается менять планы по развитию ВС на Дальнем Востоке
  • 01.07 18:44
  • 2
В Минобороны России опровергли отказ от тушенки
  • 01.07 18:32
  • 1
Россия не собирается соперничать с США по объемам торговли оружием - глава "Ростеха"
  • 01.07 18:29
  • 1
"Ростех" рассчитывает продать старые производственные площади ОАК на севере Москвы - Чемезов