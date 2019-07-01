Демонстрационный центр Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в КВЦ "Патриот"

В павильоне АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации "Патриот" в Кубинке развёрнут современный интерактивный демонстрационный центр, где представлены образцы продукции, разработанные и производимые предприятиями, входящими в состав корпорации.

В павильоне АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации "Патриот" в Кубинке (с) bmpd

Перед входом в павильон размещена историческая часть экспозиции

Авиационная ракета Х-22, сверхзвуковая противокорабельная ракета 3М80 "Москит", гиперзвуковой экспериментальный летательный аппарат ГЭЛА (с) bmpd

Cкоростная подводная ракета "Шквал-Э", универсальная глубоководная самонаводящаяся торпеда УГСТ (c) bmpd

Унифицированная противокорабельная cверхзвуковая крылатая ракета "Яхонт" (с) bmpd

В павильоне АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации "Патриот" в Кубинке (c) bmpd

Авиационная управляемая ракета класса "воздух-воздух" малой дальности РВВ-МД (c) bmpd

Авиационная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности РВВ-СД (c) bmpd

Авиационная управляемая ракета класса "воздух-воздух" большой дальности РВВ-БД (c) bmpd

Ракета повышенной дальности класса "воздух-поверхность" Х-59МК (c) bmpd

Противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ (c) bmpd

[i]Авиационные ракеты (слева направо) Х-38МЭ, Х-35УЭ (в двух исполнениях), Х-31АД (c) bmpd [/i]

[i]Авиационная ракета малой дальности Х-38МЭ (c) bmpd [/i]

[i]Авиационная противорадиолокационная ракета Х-31ПД (c) bmpd [/i]

Корректируемые авиационные бомбы (слева - противолодочные бомбы и ракеты) (c) bmpd

Корректируемая авиационная бомба КАБ-500Кр (c) bmpd

Корректируемая авиационная бомба КАБ-500С-Э[i] (c) bmpd [/i]

Авиационная противолодочная ракета АПР-3Э (c) bmpd

Макеты машин береговых подвижных противокорабельных ракетных комплексов "Бастион-П" и "Бал"[i][i] (c[/i]) bmpd [/i]

Кроме традиционной продукции военного назначения в павильоне КТРВ также представлен широкий спектр инновационных изделий для космической отрасли, авиации, судоходства, железнодорожного и автотранспорта, медицины, топливно-энергетической, металлургической и химической промышленности, служб ЖКХ, производство которых налажено предприятиями КТРВ в рамках программы диверсификации.

Малый космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Кондор-Э"[i][i] (c[/i]) bmpd [/i]

Модель единого информационного пространства Арктической зоны России с аппаратурой мониторинга ледовой обстановки (c) bmpd

Лечебно-профилактический стенд гравитационной терапии (c) bmpd

Материалы для медицины и протезирования (c) bmpd

Химические источники тока (c) bmpd

Взрывные методы синтеза, сварки и упрочнения различных материалов[i] (c) bmpd [/i]

Авиационное оборудование и пилотажно-навигационные приборы (c) bmpd

Промышленные дымовые трубы (c) bmpd

Емкости для хранения и транспортировки агрессивных жидкостей (c) bmpd