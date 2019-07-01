Израильские беспилотные летательные аппараты Elbit Hermes 900 в береговой охране Исландии

Оригинал взят у коллеги andrej_kraft в БЛА Elbit Hermes 900 модификации Maritime Patrol береговой охраны Исландии

Израильская компания Elbit Systems 18 июня объявила, что береговая охрана Исландии начала применять для воздушного патрулирования морских акваторий острова БЛА Hermes 900. Эксплуатация системы в модификации Maritime Patrol осуществляется на условиях аренды, профинансированной Европейским агентством обеспечения безопасности на море EMSA (European Maritime Safety Agency). Исландский Hermes 900 стал первым БЛА EMSA в рамках программы мониторинга морских акваторий и побережья стран Евросоюза RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems).

Ранее сообщалось, что беспилотные системы Hermes 900 были закуплены Израилем, Азербайджаном, Колумбией, Мексикой, Чили, Бразилией, Филиппинами и Швейцарией. Таким образом, Исландия стала первой страной НАТО, принявшей этот БЛА на вооружение.

Подписание контракта с состоялось 1 ноября 2018 г. через португальскую компанию CEiiA (Centro de excelência para a inovação da indústria automóvel). Скорее всего, Elbit использует ее в качестве посредника, так как в ЕС стараются избегать прямого финансирования ВПК Израиля, обвиняемого в странах Евросоюза в ущемлении прав палестинцев, Договор подписан сроком на два года с возможностью его пролонгации еще на два. С учетом весьма вероятного опциона общая стоимость контракта составит 68 млн. долларов.

Пунктом постоянного базирования БЛА выбран аэропорт Эйильсстадир (Egilsstaðir) в 350 километрах от столицы на восточном побережье острова. В первую очередь такой выбор обусловлен более низкой интенсивностью воздушного движения по сравнению с юго-западной частью острова, где сосредоточена основная часть населения страны.

Система Elbit Hermes 900 включает наземную станцию управления и средневысотный БЛА большой продолжительности полетакласса MALE, который может разгоняться до максимальной скорости 220 км/час и способен барражировать на высоте до 9,1 тыс. метров в течение 40 часов. Но это, что называется "на укол". В основном исландцы планируют применять БЛА в ходе 12-часовых полетов на высотах 900-1200 метров и скорости до 120 км/час в 300-километровой прибрежной полосе вдоль восточного побережья острова. Управление осуществляется расчетом из двух операторов.

В состав полезной нагрузки Hermes 900 Maritime Patrol входят РЛС обнаружения надводных целей, ОЭ/ИК блок, запросчик автоматической идентификационной системы AIS (Automatic Identification System), приемник аварийных сигналов спасательных буев EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) и аппаратура спутниковой связи для управления БЛА в реальном масштабе времени и наблюдения за обширными морскими районами за пределами зоны прямой радиосвязи. Кроме того, с учетом климатических особенностей Исландии БЛА оснащен антиобледенительной системой увеличенной производительности. Теспературный диапазон эксплуатации этой модификации Hermes 900 Maritime Patrol составляет +50°С … -45°С.

В апреле систему доставили в Исландию для проведения трехмесячной программы испытаний в рамках экспериментального пилотного проекта EMSA, который реализуется в сотрудничестве с БОХР Исландии до середины июля и в случае успешного опыта может быть перенесен на другие страны Евросоюза. В число пользователей системыHermes 900 кроме исландской береговой охраны входят управление рыбного хозяйства, агентство по охране окружающей среды, таможенное управление, полиция и поисково-спасательная ассоциация.

Первый полет из аэропорта Эйильсстадир состоялся 17 апреля. В начале мая инженеры завершили настройку и приступили к проверке функционирования РЛС. Для обучения исландского персонала БОХР в Эйильсстадире находятся 16 приглашенных специалистов (пилоты, операторы, техники).

Нужно заметить, что программа испытаний и начальной подготовки обслуживающего персонала БОХР Исландии была рассчитана на три месяца. Таким образом, начальной оперативной готовности система достигла на месяц раньше этого срока.

Разумеется, БЛА Hermes 900 существенно повысит возможности береговой охраны Исландии, которая должна контролировать исключительную экономическую зону площадью 760 тыс. кв. км и отвечает за поисково-спасательное обеспечение на 1,9 млн. кв. км, включая арктические акватории. До этого вся воздушная компонента БОХР страны была сосредоточена в Кефлавике на юго-западе острова и включала один самолет DHC-8-300 MSA, один вертолет Eurocopter AS.365N Dauphin 2 и два арендуемых поисково-спасательных AS-332L1 Super Puma.