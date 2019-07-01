Россия представила экспортный вариант бюджетного катера с крылатыми ракетами

В России представили экспортный вариант катера на подводных крыльях, вооруженный крылатыми ракетами морского базирования. По утверждению производителя, это первый корабль такого типа.

Источник изображения: topwar.ru

Новый катер "Антарес РА", вооруженный экспортной версией ракет "Калибр", был представлен на 5-ом Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Разработчиком катера выступила компания "Радар ммс".

Конструкторы утверждают, что катер проекта 133РА является первым в мире кораблем на подводных крыльях с крылатыми ракетами морского базирования. Согласно заявленным спецификациям, на "Антарес РА" может быть относительно быстро установлено ракетно-артиллерийское вооружение.

"Антарес РА" является достаточно бюджетным вариантом. В первую очередь он предназначен для государств, ограниченны в средствах, однако имеющих потребность в охране своих морских границ и водного пространства.

Это корабль для небольших государств, которые умеют считать свои деньги.

- заявил генеральный конструктор компании "Радар ммс" Георгий Анцев.

Корабль оснащен современными средствами связи и радиолокации, к нему может быть прикреплен БПЛА, способный выступать в качестве целеуказателя.

Конструкторское бюро утверждает, что на данный момент ведутся переговоры об экспортной поставке нового корабля за рубеж. Конкретного потенциального заказчика или заказчиков Георгий Анцев отказался назвать.

Катер проекта 133РА оснащен 4 экспортными версиями крылатых ракет "Калибр" (Club). Корабль способен развивать скорость до 60 узлов, его водоизмещение – 226 тонн. Катера этого проекта предназначены для перехвата быстроходных целей.