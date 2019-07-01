Измерить кочевника: стали известны характеристики МБР "Сармат"

Ракета должна заменить МБР РС-20В "Воевода", известную на Западе как "Сатана"

В ходе выставки "Армия-2019", проходящей в подмосковном парке "Патриот", были обнародованы характеристики одной из перспективных российских систем стратегического назначения — межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат". Новая МБР должна уже в ближайшие годы поступить на вооружение и в перспективе заменить выслужившие свой срок ракеты РС-20В (Р-36М2) "Воевода". "Известия" разобрались в перспективах новой системы.

Подтверждение известного

Как стало известно из информации на стенде академии РВСН, дальность стрельбы "Сармата" составляет 18 тыс. км, стартовая масса — 208,1 т, масса полезной нагрузки — более 10 т. При этом масса топлива составляет 178 т, длина ракеты — 35,5 м, диаметр — 3 м. В целом эти (или подобные) характеристики уже обсуждались и ранее, однако практически официальная презентация придала им соответствующий вес.

— Представленные ТТХ ничего не добавляют к уже известным сведениям, кроме некоторых уточнений по типу боевого оснащения (наличие вариантов

с моноблоком и РГЧ ИН), которые, впрочем, только соответствуют мнению о том, что "Сармат" унаследует боевые задачи Р-36М2, отметил в беседе с корреспондентом "Известий" научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Константин Богданов.

Здесь следует напомнить, что наиболее распространенной нагрузкой для Р-36М2 считается вариант из десяти боевых блоков мощностью около 800 килотонн в тротиловом эквиваленте каждый. Вместе с тем для этой ракеты отрабатывались и другие варианты боевого оснащения, включая моноблоки большой мощности: легкий — с тротиловым эквивалентом в 8 мегатонн, и тяжелый — более 20 мегатонн (последний, впрочем, хоть и отрабатывался, но, по имеющейся информации, так и не был развернут).

Разработка "Сармата" была обусловлена физическим старением группировки "Воевод", самые молодые из которых встали на дежурство в 1992 году. Нужно отметить, что вопрос замены этих ракет был поднят отнюдь не сразу, вдобавок, договор СНВ-2 в принципе предполагал ликвидацию в перспективе "многозарядных" межконтинентальных ракет наземного базирования. Однако СНВ-2 так и не вступил в силу, не будучи ратифицирован в России, а после выхода США из договора по ПРО в 2002 году Москва вышла из СНВ-2. В начале 2010-х годов в прессе появились первые сообщения о разработке новой тяжелой межконтинентальной ракеты.

Новость вызвала дискуссию, к этому моменту общим стало убеждение о необходимости развития в первую очередь мобильных ракетных комплексов как менее уязвимых в условиях развития высокоточного оружия и известности противнику координат шахтных пусковых установок. Вместе с тем развитие технологий, сократившее время предстартовой подготовки ракет шахтного базирования до нескольких десятков секунд, и высокая надежность ампулизированных МБР наземного базирования в сочетании с высокими ТТХ и отработанной конструкцией делали эту разработку осмысленной.

Загрузка баллистической ракеты "Сармат" перед пуском во время испытаний Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Весной 2018 года, когда президент Владимир Путин анонсировал в своем послании скорое принятие на вооружение ряда новых систем стратегического назначения, включая "Сармат", была официально объявлена и еще одна особенность новой ракеты, а именно увеличенная дальность полета, позволяющая использовать нестандартные траектории наряду с обычной трансполярной. Объявленная на выставке "Армия-2019" дальность в 18 тыс. км подтверждает эту характеристику, с одной стороны, с другой, судя по всему, "Сармат" всё же не относится к частично-орбитальным системам типа Р-36орб, для которых формальная дальность полета отсутствует в принципе, — вопрос только в параметрах вывода на орбиту и схода с нее боевого блока, способного поразить цель в любой точке планеты.

Договорная пустота

С учетом приближающегося истечения срока действия Пражского договора СНВ и отсутствия пока что видимых стремлений к его пролонгации или замене на новый документ "Сармат", как и другие системы нового поколения, обречен стать предметом торга, и с этой точки зрения появление новых видов оружия заметно усиливает российскую позицию, давая основу для переговоров с США и возможность для маневра. Впрочем, следует полагать, что обе стороны продолжат придерживаться обозначенных договором потолков — в том числе и в силу организационно-экономических причин.

— Развертывание ракет глобальной дальности никак не ограничивается действующими системами договоров о контроле над вооружениями. Появление таких систем на боевом дежурстве вряд ли можно считать стабилизирующим, несмотря на следование философии сохранения взаимной уязвимости путем создания дополнительных возможностей по преодолению ПРО. Однако крупной проблемы в стратегическом балансе глобальный "Сармат" сам по себе не создаст, а очевидно незначительная группировка

таких ракет при случае станет первым кандидатом на размен на переговорах, как это и произошло с его предшественником Р-36орб в 1979-м, — отметил Константин Богданов.

Испытание баллистической ракеты "Сармат" Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

С точки зрения договорных позиций следует ждать, что в ближайшие годы в прессу будут утекать данные о различных перспективных системах с обеих сторон, по мере того как российские и американские специалисты будут нащупывать контуры возможных позиций в новом торге, который неизбежно возобновится — пусть и не сразу станет результативным.

Вместе с тем независимо от договорного процесса, который еще предстоит возобновить, будут идти процессы освоения и постановки новых систем на боевое дежурство.

— Наиболее вероятен сценарий поэтапного замещения советских ракет Р-36М2 на задачах, которые они исполняют сейчас. В этом смысле баланс и потолки по блокам на наземных МБР будут меняться только в зависимости от состояния Пражского договора СНВ и общей стратегической обстановки, как, собственно, и происходит сейчас. Дополнительное измерение задаст появление модификации "Сармата", способной нести планирующие крылатые блоки. Но это пока среднесрочная перспектива, и в любом случае их будет немного, — добавил Константин Богданов, комментируя вопрос о потенциальной нагрузке новых ракет и характеристиках их блоков.

Пока сложно сказать, какой облик приобретет ядерный паритет России и США в текущих условиях, когда обе стороны, кажется, почти утратили способность слышать друг друга. Вместе с тем вряд ли стоит ожидать резких шагов с обеих сторон — учитывая, что мир постепенно входит в ранее неисследованную зону отсутствия правил как таковых, радикальные решения могут скорее повредить. Исходя из сказанного, наиболее вероятно, что наращивание новых образцов стратегических наступательных вооружений, включая "Сармат", будет вестись относительно невысокими темпами, скорее обозначая потенциальные возможности роста ударного потенциала, чем действительно используя их.

Илья Крамник