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01.07.2019
bmpd.livejournal.com

Новый российский производитель тактической одежды, экипировки и снаряжения Giena Tactics

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На проходящем в Кубинке Пятом Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" небезынтересную экспозицию представила российская компания Giena Tactics из Новосибирска - новый, но уже достаточно крупный независимый производитель тактической одежды, экипировки и военного и походного снаряжения, действующий с 2014 года ( сайт компании ).

Стенд российской компании Giena Tactics на Пятом Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Кубинка, июнь 2019 года (с) Giena Tactics

Продукция компании Giena Tactics приобретается российскими Силами специального назначения, различными силовыми структурами, частными охранными компаниями, а также поставляется на экспорт. Компания имеет собственное производство полного цикла - от идеи до реализации, и заявляет, что использует комбинации современных материалов и лучшее оборудование и имеет многоступенчатую систему контроля качества.

Возможно зготовление экипировки и снаряжения по индивидуальным заказам в соответствии с требованиями заказчика. Могут быть использованы любые расцветки по желанию заказчика.

Стенд российской компании Giena Tactics на Пятом Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Кубинка, июнь 2019 года (с) Giena Tactics

Бойцы российских спецподразделений, использующие одежду и снаряжение производства компании Giena Tactics (с) Giena Tactics

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
АРМИ-20XX
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