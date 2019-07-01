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01.07.2019
Lenta.ru

В России создали невидимый для дронов-шпионов радар

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

В России создали пассивную радиолокационную станцию "Тропа", невидимую для самолетов и дронов-разведчиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора предприятия "ОКБ-Планета" Александра Петрова.

РЛС принимает радиосигналы, отраженные от вышек телевещания и мобильной связи, то есть "Тропа" сама по себе ничего не излучает и остается невидимой для вражеского оборудования. В ходе успешных испытаний станция перехватила сигнал от самолета, который был отражен от вышек в черте города.

По словам Петрова, "Тропой" заинтересовались потенциальные заказчики, в том числе силовые структуры и частные клиенты, которые желают обеспечить неприкосновенность частной жизни и защититься от дронов-шпионов.

В мае 2019 года сообщалось, что специалисты Центрального военного округа (ЦВО) увеличили на треть дальность обнаружения крылатых ракет — до 65 километров. Речь идет о применении новых РЛС ("Подлет-К1", "Ниобий-СВ", "Небо-СВУ") и маневренных разведывательно-огневых групп в составе зенитных ракетных комплексов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Небо РЛК
Компании
Минoбороны РФ
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