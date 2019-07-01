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01.07.2019
Вестник Мордовии

Подробность об "Армате": Т- 14 "пополнел"с 48 до 55 тонн

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Российский основной боевой танк Т-14 "Армата" по своим весовым характеристикам вплотную приблизился к зарубежным боевым машинам аналогичного предназначения.

Ранее, благодаря фигурировавшим в Сети неофициальным данным, считалось, что ее вес едва превышает 48 тонн. То есть, приблизительно столько же, сколько модернизированные образцы танка Т-90С.

Военные эксперты скептически относились к таким сведениям, считая их недостоверными. Предполагалось, что невозможно при таких размерах и массе достичь высоких характеристик защиты. И они оказались правы. Судя по информации, обнародованной на Международном военно-техническом форуме "Армия - 2019", масса Т-14, как и тяжелой БМП Т-15, равняется 55 тонн.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Однако, учитывая, что эти боевые машины имеют 1500-сильные двигатели, они могут передвигаться по шоссе со скоростью до 80 км/ч, что является очень хорошим показателем для техники такого класса.

Кстати, не исключено, что в будущем их боевой вес снова увеличится. Российские конструкторы давно это предусмотрели, создав двигатели мощностью 1650 и 1800 л.с. Не исключено, что со временем состоится возврат к газовой турбине, установка которой позволит достичь еще больших скоростных и маневренных характеристик.

Лев Романов

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Страны
Россия
Продукция
Армата
Т-15
Т-90 "Владимир"
Т-90С
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