США не интересно: Путин рассказал о военном театре Европы

Военный театр Европы вряд ли интересен США, считает Путин

Военный театр Европы вряд ли особенно интересует США, даже несмотря на то, что НАТО увеличивает свое присутствие у российских границ, считает президент России Владимир Путин. Он неоднократно отмечал увеличение контингента альянса у российских границ и предупреждал, что Москва будет реагировать на это.

Президент России Владимир Путин сомневается, что военный театр Европы представляет собой большой интерес для США, хотя НАТО и расширяет свои границы и увеличивает контингент у границ России. Об этом российский лидер сказал в интервью изданию Financial Times, которое дал накануне саммита G20 в Осаке.

Глава государства также отметил, что США в одностороннем порядке вышли из Договора по противоракетной обороне и теперь точно так же вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), назвав причиной тому Россию. Но Путин заверил, что на самом деле РФ никакой роли в этом не сыграла.

Об увеличении военного присутствия НАТО у российских границ президент говорил и в прошлом году. В августе он заявил, что

военная инфраструктура Североатлантического альянса движется к границам России, тогда как РФ не приближает свою технику к натовским рубежам.

По его словам, военный блок увеличивает количество техники и личного состава вблизи российских границ. К тому же он обратил внимание, что НАТО проводит множество учений около российских границ.

Всего за месяц до этого на совещании послов и постоянных представителей России президент предупредил, что Москва будет соразмерно реагировать на агрессивные, угрожающие стране действия.

Глава государства отметил, что обеспечить безопасность и стабильность в Европе может только расширение сотрудничества и восстановление доверия, а не развертывание новых базы и военной инфраструктуры НАТО у границ России.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, в свою очередь, назвала действия альянса в Восточной Европе "оборонительными, соразмерными и соответствующими международным обязательствам" военного блока.

"НАТО развернуло военный контингент в количестве 4 тыс. человек в восточной части альянса, чтобы сдерживать возможную агрессию. Этот военный контингент не может сравниться с силами, развернутыми Россией", - подчеркнула она.

Североатлантический альянс увеличивает свой военный контингент преимущественно в Прибалтике и в Польше.

Сами республики объясняют это гипотетической "российской угрозой". Особенно активно это проявляется как раз в Польше. Сетевое издание Defense One со ссылкой на источники 12 июня сообщило, что США направят в республику еще 1 тыс. военнослужащих к уже находящимся там 4 тыс. По данным СМИ, дополнительные войска будут заниматься там материально-техническими вопросами. В их обязанности не будет входить выполнение боевых задач.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович объяснял желание его государства увеличить военное присутствие США на своей территории как раз политикой Москвы.

"Присутствие США в Польше уже значительно. Но в связи с тем, что Россия постоянно представляет угрозу, мы выступаем за расширение присутствия и его постоянный характер, ведутся переговоры", - отмечал Чапутович.

Он выразил мнение, что присутствие американской армии на территории государства способно усилить безопасность Польши, НАТО и европейского континента в целом. Вместе с тем он отметил, что Польша хотела бы иметь очень хорошие отношения с российской стороной, сотрудничать с ней на уровне обществ и государств.

Москва неоднократно называла подобные заявления о "российской угрозе" безосновательными.

Российская сторона всегда подчеркивала, что у стран НАТО нет причин опасаться, что Россия может напасть на кого-либо из них. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, в альянсе всем прекрасно известно, что у РФ нет таких планов. Подобные заявления военный блок использует, чтобы усилить его группировки в регионе, уверен Лавров.

Министр обороны России Сергей Шойгу на выездном заседании коллегии ведомства в Севастополе в конце июня прошлого года отметил, что на фоне "истерии руководства стран Балтии и Польши о якобы готовящейся против них российской агрессии" НАТО увеличивает численность своего контингента в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии. Причем за несколько лет его количество выросло с 2 тыс. до 15 тыс. человек, а в период учений и вовсе доходит до 40-60 тыс. военнослужащих. При этом российская сторона не наращивает состав войск в регионе.

Кристина Сизова