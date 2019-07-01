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01.07.2019
Военное обозрение

НАСА заказывает новые штурмовые винтовки

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Американское национальное аэрокосмическое агентство НАСА приобретает полуавтоматические винтовки. Информация об этом опубликована на сайте государственных закупок США.

Источник изображения: topwar.ru

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства, известное также НАСА, приобретет легкие полуавтоматические винтовки калибра 5,56 45 мм. Необычный лот появился на сайте государственных закупок Соединенных Штатов.

Предполагается, что данные штурмовые винтовки послужат не для оснащения астронавтов, а для обеспечения безопасности космического центра им. Джона С. Стенниса (часто называемого SSC) в округе Хэнкок, штат Миссисипи.

Основные объекты НАСА круглосуточно охраняет собственная служба безопасности. Особенно строгими охранные меры применяются на основном космодроме агентства, в Космическом центре им. Кеннеди во Флориде.

Стоит отметить, что служба безопасности NASA имеет свое собственное военно-морское подразделение, подразделения K-9 (кинологические группы) и команду по ведению переговоров в случае захвата заложников. Также в составе СБ аэрокосмического агентства имеется высококвалифицированная группа быстрого реагирования.

Характеристики запрашиваемых винтовок соответствуют стандартам штурмовых винтовок AR-15. Однако, судя по всему, НАСА остановит свой выбор на двух винтовках производства компании Smith & Wesson M&P, а именно 15 и 15X: менно они наиболее близко подходят под характеристики.

Заявка указывает на то, что силы безопасности SSC в идеале хотели бы потратить не более 15 000 долларов на 16 винтовок.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AR-15
Компании
NASA
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