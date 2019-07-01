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01.07.2019
Военное обозрение

Проблемы "Танкового биатлона": Тренировка на одной, выступление на другой технике

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Танковый биатлон 2019 года обещает быть особенно интересным. Дело в том, что появились заявления о возможном "послаблении" для участников военных соревнований. О каких "послаблениях" идёт речь?

Источник изображения: topwar.ru

Танк вооружённых сил Вьетнама

Дело в том, что по информации источников организатора "Танкового биатлона" (ТБ) могут вынести решение о расширении вариантов танковой техники для использования экипажами соревнований. Напомним, что ранее у некоторых участников возникали претензии к организаторам по поводу того, что нет возможности соревноваться на тех танках, навыки управления и огневой подготовки на которых отточены. Отдельные претензии высказывались в китайских СМИ, где утверждалось, что нужно "совершенствовать судейство".

Вся проблема в расширении использования линейки танков состоит именно в сложностях для судейских оценок.

На этом фоне Минобороны Вьетнама публикует кадры подготовки к "Танковому биатлону 2019". Подготовка вьетнамских экипажей осуществляется на модернизированном варианте танка Т-54. Речь идёт о танках Т-54М3. Это удивительный "сплав" советского танкостроения с израильскими вооружениями. Так, на среднем танке вьетнамских вооружённых сил установлена пушка калибра 105 мм. Это M68. Экипаж танка получил возможность использования прибора ночного видения с прицелом, баллистическим вычислителем. Внесены определённые коррективы в защиту танка.

Появятся ли вьетнамские танкисты в России именно на Т-54М3 – открытый вопрос. Т-54М3 при неизменных правилах "Танкового биатлона" могут так и остаться танками для подготовки к ТБ. Но тренировка на одних танках, а выступление на других (на тех же Т-72) - весьма странная вещь, которая в конечном итоге часто и становится определяющей в проблемах у тех или иных участников.

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Вьетнам
Израиль
Китай
Россия
Продукция
Т-72
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АРМИ-20XX
Военные учения
Танковый биатлон
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