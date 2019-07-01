Посетители форума "Армия-2019" увидели обновленную "Мосинку"

На форуме "Армия-2019" представили модернизированный вариант винтовок Мосина и СВ-98 с новым ложем, что позволило улучшить точность стрельбы в полтора раза.

Об этом "Звезде" рассказал сотрудник ООО "Оверхол-ПРО" Дмитрий Суворов.

"Основная задача - повысить точность стрельбы, так как штатное ложе деревянное и рассыпается от времени. Кроме того, наше ложе позволяет устанавливать приборы ночного видения, регулировать его под каждого стрелка", - рассказал Суворов.

По его словам, одно из подразделений ЦСН закупило СВ-98, а "Мосинкой" заинтересовались в Рогвардии в качестве оружия для первоначального обучения снайперов. Стоимость переделки составляет порядка 60 тысяч рублей.