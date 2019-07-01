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01.07.2019
Военно-промышленный курьер

Посетители форума "Армия-2019" увидели обновленную "Мосинку"

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Источник изображения: vpk-news.ru

На форуме "Армия-2019" представили модернизированный вариант винтовок Мосина и СВ-98 с новым ложем, что позволило улучшить точность стрельбы в полтора раза.

Об этом "Звезде" рассказал сотрудник ООО "Оверхол-ПРО" Дмитрий Суворов.

"Основная задача - повысить точность стрельбы, так как штатное ложе деревянное и рассыпается от времени. Кроме того, наше ложе позволяет устанавливать приборы ночного видения, регулировать его под каждого стрелка", - рассказал Суворов.

По его словам, одно из подразделений ЦСН закупило СВ-98, а "Мосинкой" заинтересовались в Рогвардии в качестве оружия для первоначального обучения снайперов. Стоимость переделки составляет порядка 60 тысяч рублей.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
СВ-98
Проекты
АРМИ-20XX
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4 комментария
№1
01.07.2019 02:35
ЧТо от Мосинки осталось там?!Ствол?!
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№2
01.07.2019 06:50
Цитата, неравнодушный сообщ. №1
ЧТо от Мосинки осталось там?!Ствол?!
Я думаю, что ещё и затвор.
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№3
01.07.2019 09:25
Цитата, неравнодушный сообщ. №1
Цитата, неравнодушный сообщ. №1
Ещё и ствольную коробку.
За такие деньги можно взять новый карабин, например "Таёжник"
https://www.youtube.com/watch?v=yo52XmHAM_I&t=996s
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№4
01.07.2019 16:29
Цитата, мдка сообщ. №3
Ещё и ствольную коробку.
За такие деньги можно взять новый карабин, например "Таёжник"

Ну я скорее в силу своей специфики и привычки,возьму лучше пистолетную 9ку
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