Посетители форума "Армия-2019" увидели обновленную "Мосинку"
Источник изображения: vpk-news.ru
На форуме "Армия-2019" представили модернизированный вариант винтовок Мосина и СВ-98 с новым ложем, что позволило улучшить точность стрельбы в полтора раза.
Об этом "Звезде" рассказал сотрудник ООО "Оверхол-ПРО" Дмитрий Суворов.
"Основная задача - повысить точность стрельбы, так как штатное ложе деревянное и рассыпается от времени. Кроме того, наше ложе позволяет устанавливать приборы ночного видения, регулировать его под каждого стрелка", - рассказал Суворов.
По его словам, одно из подразделений ЦСН закупило СВ-98, а "Мосинкой" заинтересовались в Рогвардии в качестве оружия для первоначального обучения снайперов. Стоимость переделки составляет порядка 60 тысяч рублей.
Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Похожие новости
27.10.2017
ЮНАРМИЯ и Агентство инноваций Москвы подписали соглашение о сотрудничестве в присутствии Вице-президента ОАК Сергея Короткова
04.01.2017
Алексей Криворучко: мы ожидаем увеличение годовой выручки почти в два раза - до 16 млрд рублей
4 комментария
№2
LEO101
01.07.2019 06:50
Цитата, неравнодушный сообщ. №1
ЧТо от Мосинки осталось там?!Ствол?!Я думаю, что ещё и затвор.
0
Сообщить
№3
мдка
01.07.2019 09:25
Цитата, неравнодушный сообщ. №1
Ещё и ствольную коробку.Цитата, неравнодушный сообщ. №1
За такие деньги можно взять новый карабин, например "Таёжник"
https://www.youtube.com/watch?v=yo52XmHAM_I&t=996s
0
Сообщить