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01.07.2019
Военно-промышленный курьер

ВС России получат новые образцы вооружений на 1 трлн рублей

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министерство обороны России объявило, что на форуме "Армия-2019" в Кубинке подписало 46 контрактов с 27 предприятиями на сумму более 1 трлн руб.

В первую очередь уделяется внимание закупке многофункционального авиационного комплекса пятого поколения Су-57, включая перспективные авиационные средства поражения, говорится в сообщении Минобороны, в интересах Воздушно-космических сил будет осуществлена и поставка новейших вертолетов Ми-28НМ. 

ВМФ получит большие подводные лодки проекта 677 "Лада", очередную партию атомных подводных крейсеров проекта 885М "Ясень-М", а также морские средства поражения. Ракетные комплексы "Искандер-М" будут дополнительно снаряжены высокоточными крылатыми ракетами, а подразделения ПВО – зенитными ракетами большой дальности для ЗРС С-400, сообщают "Ведомости".

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Страны
Россия
Продукция
Искандер
Ми-28Н
ПАК ФА
С-400 Триумф
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677 Лада
885 Ясень
АРМИ-20XX
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