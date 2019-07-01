ВС России получат новые образцы вооружений на 1 трлн рублей

Министерство обороны России объявило, что на форуме "Армия-2019" в Кубинке подписало 46 контрактов с 27 предприятиями на сумму более 1 трлн руб.

В первую очередь уделяется внимание закупке многофункционального авиационного комплекса пятого поколения Су-57, включая перспективные авиационные средства поражения, говорится в сообщении Минобороны, в интересах Воздушно-космических сил будет осуществлена и поставка новейших вертолетов Ми-28НМ.

ВМФ получит большие подводные лодки проекта 677 "Лада", очередную партию атомных подводных крейсеров проекта 885М "Ясень-М", а также морские средства поражения. Ракетные комплексы "Искандер-М" будут дополнительно снаряжены высокоточными крылатыми ракетами, а подразделения ПВО – зенитными ракетами большой дальности для ЗРС С-400, сообщают "Ведомости".