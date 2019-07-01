RoboBee X-Wing: летающий робот в миниатюре

Четверть грамма — новый рекорд в миниатюризации летающих роботов. Вчера, 27 июня, портал nature.com сообщил о том, что в Лаборатории микроробототехники Гарварда разработали самый маленький дрон в мире.

С разработкой крохотных "насекомых" экспериментируют многие научные лаборатории. Учёным Гарварда удалось сделать своеобразный прорыв в этом направлении: они создали миниатюрную "стрекозу" весом 259 миллиграммов, способную летать без внешнего источника питания.

Демонстрация RoboBee X-Wing

Разработка под названием RoboBee X-Wing — усовершенствованная версия дрона RoboBee. Модификация X-Wing получила четыре крыла вместо двух, а также лишилась внешнего источника питания. Для работы моторов (пьезоэлектрических актуаторов) теперь используются крошечные солнечные панели.

Размах крыльев аппарата достигает 3,5 см, высота конструкции — 5 см. При демонтаже платы управления и солнечных панелей вес беспилотника снижается с 259 до 90 миллиграммов.