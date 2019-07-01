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01.07.2019
ЦАМТО

УВЗ заключил три государственных контракта на форуме "Армия-2019"

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Танк Т-90М
Танк Т-90М.
Источник изображения: © Vitaly Kuzmin

ЦАМТО, 28 июня. Министерство обороны и корпорация "Уралвагонзавод" (входит в ГК Ростех) подписали три государственных контракта в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019".

Это госконтракт на капитальный ремонт с модернизацией танков Т-90А с приведением к виду Т-90М, что позволит увеличить их боевые возможности. Госконтракт на поставку 120-мм минометов на колесном ходу производства ЦНИИ "Буревестник" (они предназначены для уничтожения командно-наблюдательных пунктов и бронированной техники, защищенной живой силы противника). Кроме того, подписан долгосрочный госконтракт с АО "УКБТМ" на создание наземных робототехнических комплексов.

Нынешнее подписание государственных контрактов для УВЗ стало самым масштабным за 5-летнюю историю международного военно-технического форума "Армия". В церемонии подписания госконтрактов приняли участие руководитель Департамента Министерства обороны РФ по обеспечению Государственного оборонного заказа Андрей Вернигора и заместитель генерального директора корпорации "Уралвагонзавод" по спецтехнике Вячеслав Халитов.

"Минобороны РФ проведена большая работа по анализу и уточнению Гособоронзаказа с учетом обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ по закупке, ремонту вооружения и военной техники, выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В результате проведенной работы МО РФ подписало государственные контракты с предприятиями промышленности на поставку вооружения, военной и специальной техники в интересах всех видов и родов ВС. Я поздравляю всех с получением очередного Гособоронзаказа. Надеюсь, что он будет выполнен качественно и в срок", – отметил А.Вернигора.

В свою очередь, В.Халитов подчеркнул, что "данные долгосрочные контракты позволят увеличить загрузку предприятий корпорации, нарастить производственный и технологический потенциал, обеспечить устойчивое дальнейшее развитие".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "НПК "Уралвагонзавод".

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Страны
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
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Проекты
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