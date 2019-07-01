Войти
01.07.2019
Военное обозрение

Хакеры из западных спецслужб пытались взломать "Яндекс"

568
0
-1

Западные хакеры в октябре - ноябре 2018 года тайно внедрили вредоносное программное обеспечение в российскую компанию "Яндекс", чтобы следить за аккаунтами российских пользователей.

Источник изображения: topwar.ru

Вирус-шпион был обнаружен специалистами службы безопасности компании "Яндекс". Судя по всему, взлом данных подразделения "Яндекса" ставил своей целью именно шпионаж, а не кражу интеллектуальной собственности.

Официальный представитель Яндекса Илья Грабовский признал этот инцидент в заявлении агентству Reuters, но не раскрыл подробностей произошедшего. В компании уверяют, что данные пользователей находятся в безопасности. Вирус был полностью нейтрализован на максимально ранней стадии, до того, как он смог бы нанести какой-либо ущерб.

Как выяснилось, вирус, именуемый Regin, используется хакерским альянсом, сотрудничающим со спецслужбами "англосаксонского" блока – США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

В 2013 году более ранняя версия Regin использовалась при хакерской атаке на бельгийскую телекоммуникационную фирму Belgacom. Тогда стало известно, что ответственность за кибератаку несли британские разведывательные агентства Government Communications Headquarters (GCHQ) и NSA.

При этом сложно сказать, какая именно страна стояла за кибератаками на "Яндекс". Запад вообще редко признается в подобных действиях, зато любит обвинять в кибератаках Россию. "Русские хакеры" в США и Великобритании уже стали именем нарицательным, зато о собственных хакерах, подконтрольным ЦРУ, АНБ и другим спецслужбам Вашингтон и Лондон стараются не распространяться.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Бельгия
Великобритания
Канада
Новая Зеландия
Россия
США
Проекты
ИТ
Похожие новости
28.02.2018
Конструктивная вражда
22.11.2017
Мосты конфронтации
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
03.11.2010
Мировой ВПК сегодня и завтра
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.07 20:51
  • 20
Экраноплан высокого разрешения
  • 01.07 20:45
  • 1
Американцы рассекретили новую ракету
  • 01.07 20:41
  • 1
Это нужно знать: Азербайджан
  • 01.07 20:28
  • 72
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 01.07 19:39
  • 14
"Тигр" стал "Атлетом": чем отличается бронеавтомобиль нового поколения
  • 01.07 19:21
  • 1
Контракт на поставку Министерству обороны России десяти вертолетов Ми-8АМТШ-ВН
  • 01.07 19:17
  • 1
Философия жизни смерти / Факты, которые могут Вас удивить (видео)
  • 01.07 19:15
  • 1
Ростех рассчитывает импортозаместить двигатели для вертолетов "Ансат" через 3-4 года - Чемезов
  • 01.07 19:11
  • 1
Бей до дна: Арктику прикроют новейшие бомбардировщики
  • 01.07 19:06
  • 1
ВКС РФ получат "летающие мясорубки" с 57-мм пушкой
  • 01.07 19:01
  • 4
China.com (Китай): что делать, когда нет денег? Еще раз продать Китаю самолеты Су
  • 01.07 18:55
  • 3
Aftenbladet (Норвегия): вот как НАТО ответит на новые ракеты Путина
  • 01.07 18:52
  • 1
The New York Times (США): чего на самом деле хочет Путин? Часть I
  • 01.07 18:49
  • 1
Путин заявил, что Россия не собирается менять планы по развитию ВС на Дальнем Востоке
  • 01.07 18:44
  • 2
В Минобороны России опровергли отказ от тушенки