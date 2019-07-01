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01.07.2019
ТАСС

Томский вуз представил на форуме "Армия" оборудование для создания интернета вещей и 5G

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Томский государственный университет.

Форум проходит с 25 по 30 июня

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) совместно с компанией "Тесарт" представил на военно-техническом форуме "Армия-2019" оборудование для высокоточных измерений, которое необходимо для создания систем интернета вещей (Internet of Things, IoT), сетей 5G, а также разработки радаров и радионавигаторов. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе вуза.

Оборудование разработано специалистами совместного R&D-центра микроволновых измерений ТУСУР и компании "Тесарт", где проводятся научно-исследовательские работы и подготовка кадров в области телекоммуникаций, беспроводных технологий и радиолокации.

"При создании радиотехнических и телекоммуникационных систем: радаров, радионавигаторов, цифровых антенных решеток, новых систем передачи информации (5G, IoT) и др., инженерам-разработчикам необходимо проводить высокоточные измерения продукции. На выставке ТУСУР и "Тесарт" представили совместные разработки, которые позволяют проводить сверхточные антенные измерения, испытания на электромагнитную совместимость, осуществлять имитацию работы радиопередатчиков и радиоприемников, контроль радиотехнических характеристик, выходной контроль продукции", - рассказали в пресс-службе.

В числе представленных разработок - высокоэффективный радиопоглощающий материал, обладающий крайне низкой горючестью. Он позволяет создать полностью или частично безэховые камеры, необходимые для проведения испытаний изделий, а также экранированные камеры для измерения параметров устройств в широком диапазоне частот и одновременного противодействия техническим разведкам.

"Разработчики должны быть уверены, что изготовленное по моделям изделие соответствует требованиям технического задания, для этого необходимо провести комплекс испытаний <...> Наш радиопоглощающий материал сертифицирован как трудногорючий по всем действующим стандартам. Экранированные камеры - сборно-разборные и быстровозводимые, соответствуют первому классу эффективности экранирования", - цитирует пресс-служба вуза слова Артема Семкина, доцента кафедры сверхвысокочастотной и квантовой радиотехники ТУСУР, директора НПК "Тесарт".

На стенде также представлены безредукторные электромехатронные модули движения и роботизированные позиционеры на их основе, которые могут применяться в разных областях техники за счет высоких показателей грузоподъемности, скорости перемещения и точности занятия положения. "Безредукторные модули движения имеют полый вал, что позволяет устанавливать в их центре вращающиеся контактные переходы для передачи СВЧ-сигналов, сигналов управления, питания. Данная возможность является ключевой для всех радиотехнических устройств на вращающихся платформах, как гражданских, так и военных", - считает Семкин.

О форуме

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. Участие в форуме принимают более 1,3 тыс. предприятий и организаций, которые представляют свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Проекты
АРМИ-20XX
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