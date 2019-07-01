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01.07.2019
ЦАМТО

Малый ракетный корабль "Советск" вышел в море на ЗХИ

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Второй малый ракетный корабль "Советск" (заводской номер 252, корабль сохраняет на борту прежнее название "Тайфун") проекта 22800 (шифр "Каракурт"), построенный на АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла", выводится по Неве на заводские ходовые ис
Второй малый ракетный корабль "Советск" (заводской номер 252, корабль сохраняет на борту прежнее название "Тайфун") проекта 22800 (шифр "Каракурт"), построенный на АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла", выводится по Неве на заводские ходовые испытания, которые будут проходить на Ладожском озере. 20.05.2019.
Источник изображения: RussianArms / fleetphoto.ru

ЦАМТО, 28 июня. Новейший МРК "Советск" проекта 22800 "Каракурт", построенный на судостроительном заводе "Пелла", вышел в Балтийское море для прохождения заводских ходовых испытаний (ЗХИ).

В ходе их проведения представители заводской сдаточной комиссии совместно с экипажем корабля проведут маневренные и скоростные испытания, проверят работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, а также выполнят комплекс стрельб по морским и воздушным мишеням из различных системам вооружения корабля.

После завершения заводских и государственных испытаний МРК войдет в состав Балтийского флота и начнет выполнение задач в соответствии с предназначением в составе соединения малых ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы.

В морских полигонах Балтики регулярно проходят испытания новой техники для Военно-морского флота России и иностранных государств. В обеспечении этих мероприятий постоянно задействуются корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота.

Справочно:

МРК "Советск" оснащен современными комплексами управления, РТВ, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными ЗРК. Корабль имеет отечественную энергетическую установку на базе трех дизельных двигателей М-507Д-1 и трех дизель-генераторов ДГАС-315 производства ПАО "Звезда". Корабли проекта 22800 разработаны петербургским Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Являются многоцелевыми ракетно-артиллерийскими кораблями морской зоны. Эти корабли отличаются высокими показателями мореходности и управляемости. Основой вооружения у кораблей этой серии является комплекс высокоточного ракетного оружия.

В настоящее время головной корабль проекта 22800 – МРК "Мытищи" – вошел в состав Балтийского флота. Главным оружием МРК проекта 22800 является универсальный корабельный комплекс 3С14 на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс", сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
П-800 Оникс
УКСК
Компании
Минoбороны РФ
Пелла ОАО
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
22800 МРК
БФ
Калибр КР
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