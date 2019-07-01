Малый ракетный корабль "Советск" вышел в море на ЗХИ
ЦАМТО, 28 июня. Новейший МРК "Советск" проекта 22800 "Каракурт", построенный на судостроительном заводе "Пелла", вышел в Балтийское море для прохождения заводских ходовых испытаний (ЗХИ).
В ходе их проведения представители заводской сдаточной комиссии совместно с экипажем корабля проведут маневренные и скоростные испытания, проверят работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, а также выполнят комплекс стрельб по морским и воздушным мишеням из различных системам вооружения корабля.
После завершения заводских и государственных испытаний МРК войдет в состав Балтийского флота и начнет выполнение задач в соответствии с предназначением в составе соединения малых ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы.
В морских полигонах Балтики регулярно проходят испытания новой техники для Военно-морского флота России и иностранных государств. В обеспечении этих мероприятий постоянно задействуются корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота.
Справочно:
МРК "Советск" оснащен современными комплексами управления, РТВ, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными ЗРК. Корабль имеет отечественную энергетическую установку на базе трех дизельных двигателей М-507Д-1 и трех дизель-генераторов ДГАС-315 производства ПАО "Звезда". Корабли проекта 22800 разработаны петербургским Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Являются многоцелевыми ракетно-артиллерийскими кораблями морской зоны. Эти корабли отличаются высокими показателями мореходности и управляемости. Основой вооружения у кораблей этой серии является комплекс высокоточного ракетного оружия.
В настоящее время головной корабль проекта 22800 – МРК "Мытищи" – вошел в состав Балтийского флота. Главным оружием МРК проекта 22800 является универсальный корабельный комплекс 3С14 на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс", сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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