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01.07.2019
ЦАМТО

На "Армии-2019" представили систему управления роем БЛА

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Стая-93
Система управления роем БЛА для массированного удара "Стая-93".
Источник изображения: Сергей Вальченко

ЦАМТО, 28 июня. Систему управления роем БЛА для массированного удара "Стая-93", разработанную Военно-учебным научным центром ВВС России (ВУНЦ имени Жуковского, Воронеж), представили на стенде Минобороны РФ на форуме "Армия-2019".

Как сообщил "РИА Новости" старший преподаватель ВУНЦ ВВС полковник Дмитрий Лопаткин, "в каждом таком рое беспилотников есть ведущий и ведомые. Ведомые видят ведущего через инфракрасные камеры. В случае поражения ведомого другой БЛА из роя занимает его место. Само число БЛА в рое можно увеличивать до бесконечности – все зависит от конкретной боевой задачи".

Собеседник агентства пояснил, что "Стая-93" формируется из монопланов "СОМ-93". Боевая нагрузка каждого такого беспилотника – 2,5 кг.

"По отдельности это мало, но при массированном ударе по объектам и технике противника можно достигнуть серьезного эффекта. При этом применение таких БЛА не является затратным", – отметил Д.Лопаткин.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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1 комментарий
№1
01.07.2019 02:28
Ну тут главное что радиус управления ими каков?!Какова защита каналов управления?!И на сколько просто в управлении и решение сложных задач ПО?!
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