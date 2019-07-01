На "Армии-2019" представили систему управления роем БЛА

ЦАМТО, 28 июня. Систему управления роем БЛА для массированного удара "Стая-93", разработанную Военно-учебным научным центром ВВС России (ВУНЦ имени Жуковского, Воронеж), представили на стенде Минобороны РФ на форуме "Армия-2019".

Как сообщил "РИА Новости" старший преподаватель ВУНЦ ВВС полковник Дмитрий Лопаткин, "в каждом таком рое беспилотников есть ведущий и ведомые. Ведомые видят ведущего через инфракрасные камеры. В случае поражения ведомого другой БЛА из роя занимает его место. Само число БЛА в рое можно увеличивать до бесконечности – все зависит от конкретной боевой задачи".

Собеседник агентства пояснил, что "Стая-93" формируется из монопланов "СОМ-93". Боевая нагрузка каждого такого беспилотника – 2,5 кг.

"По отдельности это мало, но при массированном ударе по объектам и технике противника можно достигнуть серьезного эффекта. При этом применение таких БЛА не является затратным", – отметил Д.Лопаткин.