Пистолет "Удав" с новым калибром показали на форуме "Армия-2019"

Пистолет "Удав" впервые представили на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" в новом калибре под патрон 9×19 миллиметра. Причем в двух вариантах: тактический и спортивный.

Пистолет в действии на форуме продемонстрировал его главный разработчик - Иван Козлов, ведущий инженер-конструктор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, сообщает пресс-служба Госкорпорации Ростех. "Удав" - это первая самостоятельная работа конструктора, которому еще нет и тридцати лет.

Работу над пистолетом начали в 2014 году. Через два года он уже прошел предварительные испытания, во второй половине прошлого года состоялись госиспытания. Пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах: от минус 50 до плюс 70 градусов. Поэтому в апреле 2019 года самозарядный пистолет калибра 9 миллиметров утвердили для серийного производства.

"Удав" использует полную номенклатуру боеприпасов 9×21 миллиметра: с обыкновенной, бронебойной, трассирующей пулями, пулей повышенного поражающего действия. Кроме того, специально для "Удава" разработали два новейших патрона - дозвуковой и повышенной пробиваемости.

Прицельная дальность "Удава" достигает 100 метров. Для сравнения, у пистолета Макарова - 40-50 метров. "Удав" получил и планку Пикатинни, а еще он весит всего 780 граммов.

Светлана Цыганкова