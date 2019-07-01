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01.07.2019
Российская газета

Вес танка и БМП на платформе "Армата" рассекретили на "Армии-2019"

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Источник изображения: Алексей Моисеев

Основной боевой танк Т-14 и тяжелая боевая машина пехоты Т-15 снова стали экспонатами Международного военно-технического форума "Армия".

И, хотя эта техника демонстрируется здесь не впервые, она по-прежнему пользуется большим вниманием российских и зарубежных специалистов, военнослужащих, обычных гостей.

Необходимо отдать должное организаторам выставки, в этот раз представители семейства "Армата", как и другие боевые машины нового поколения, были размещены так, что их можно хорошо рассмотреть и при желании даже потрогать.

Также были раскрыты некоторые характеристики. Например, сообщается, что Т-14 кроме 125-мм пушки пока имеет один пулемет ПКТМ.

Обнародованы и габаритные размеры машины: ее длина составляет 10,8 м, ширина, - 3,9 м, а высота - 3,3 м. Но самое интересное - впервые указан вес - 55 тонн. Ранее в неофициальных источниках фигурировали 48-49 тонн.

Столько же весит и Т-15, вмещающая 12 военнослужащих. В этом году ТБМП представлена с измененным необитаемым боевым модулем, имеющим в качестве вооружения 57-мм автоматическую пушку, спаренный 7,62-мм пулемет и управляемые противотанковые ракеты "Корнет".

Мощность силовых установок обеих машин - 1500 л.с. Максимальная скорость - 75-80 км/ч. Запас хода - 500 км.

По мнению военных экспертов, такой солидный вес перспективной бронетехники как раз свидетельствует о том, что конструкторы хорошо поработали над защитой, выполнив ее с изрядным запасом.

Учитывая , что Т-14 и Т-15 тяжелей находящихся в войсках танков, для обеспечения их действий создан мостоукладчик МТУ-2020, выдерживающий 60 тонн. Он тоже впервые показан на "Армии-2019".


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

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Страны
Россия
Продукция
Армата
Корнет
ПКТМ
Т-15
Проекты
АРМИ-20XX
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