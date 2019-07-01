Курганмашзавод представил свои перспективные боевые и гражданские машины на форуме "Армия-2019"

ПАО "Курганмашзавод" в составе объединенного стенда холдинга "Высокоточные комплексы" Госкорпорации "Ростех" представило на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" два модернизированных образца боевых машин - самоходную противотанковую пушку (СПТП) 2С25М и БМП-3, которая в обновленном варианте обладает повышенной огневой мощью и защищенностью, сообщила пресс-служба предприятия.

Кроме того, на стенде "Высокоточных комплексов" можно увидеть курганский бронетранспортер для морской пехоты БТ-3Ф и БМП-3 с зенитно-ракетным комплексом "Сосна".

Курганмашзавод представил и образцы гражданской продукции. Так, гусеничный вездеход ТМ-140 уже много лет используется нефтяниками и геологами для освоения северных территорий в условиях бездорожья. По мнению министра обороны, ознакомившегося с представленной техникой, сочлененный вариант ТМ может расширить сферу применения и рынки сбыта машины. Сергей Абдулов, главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения, сообщил, что такие разработки уже ведутся. Кроме того, впервые Курганмашзавод представил на форуме лесопожарную машину ПМ-160 на гусеничном ходу, созданную с использованием исключительно российских узлов и компонентов.

В этом году Международный военно-технический форум "Армия-2019" проводится в пятый раз. Это одна из лучших мировых площадок для демонстрации возможностей современного вооружения не только в статике, но и в динамике. В этом году свое участие в форуме подтвердили 120 государств, представлено более 26 тысяч экспонатов.

Фото: лесопожарная машина ПМ-160 и гусеничный вездеход ТМ-140 на стенде "Высокоточных комплексов".