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01.07.2019
Военное обозрение

Представлен новый гладкоствольный самозарядный карабин TR9 "PARADOX"

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На международном форуме "Армия-2019" представлен новый гладкоствольный охотничий самозарядный карабин TR9 "PARADOX" под патрон 345 ТК.

Источник изображения: topwar.ru

Новое оружие разработано специалистами Группы компаний "Калашников" на базе широко известного карабина "Сайга", имеет с ним внешнее сходство, но отличается от него целым рядом нюансов.

Так, главным отличием нового карабина является сверловка "Парадокс" в дульной части ствола. Благодаря этому достигается высокая дальность и кучность стрельбы из карабина.

Кстати, именно сверловка "парадокс", разработанная более ста лет назад, в 1885 году англичанином Джорджем Фосбери, и стала причиной выбора такого названия карабина.

Кроме того, на карабин установлены планка Пикатинни для различных прицелов, хромированные патронник и канал ствола.

Если "Сайга" использует самый популярный в мире пистолетный патрон 919mm Luger, то новый карабин специально создан под патроны 345 ТК, которые только в этом году были сертифицированы ижевской компанией "Техкрим". Такие патроны спокойно работают и с магазинами, рассчитанными под патроны 919.

Карабин TR9 "PARADOX" является гладкоствольным оружием. Его главное предназначение – тренировочная стрельба.

Стоит отметить, что люди, желающие приобрести "Сайгу-9", сталкивались с такой проблемой как необходимость наличия пятилетнего стажа владения гладкоствольным оружием, требуемого для выдачи разрешения на покупку нарезного оружия. Поскольку карабин TR9 – гладкоствольный, такой проблемы у желающих приобрести своеобразный вариант "Сайги", не возникнет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
Сайга (М, МК)
Проекты
АРМИ-20XX
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