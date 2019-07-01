Минобороны подписало контракты на создание роботов
Минобороны подписало три контракта на поставку минометов, модернизацию танков и создание роботов с "Уралвагонзаводом (УВЗ, входит в Ростех) в ходе форума "Армия-2019".
"Это госконтракт на капитальный ремонт с модернизацией танка Т-90А с приведением к виду Т-90М, что позволит увеличить боевые возможности танка. Госконтракт на поставку 120-мм минометов на колесном ходу производства ЦНИИ "Буревестник". Они предназначены для уничтожения командно-наблюдательных пунктов и бронированной техники, защищенной живой силы противника. А также долгосрочный госконтракт с АО "УКБТМ" на создание наземных робототехнических комплексов", – сообщила госкорпорация, передает РИА "Новости".
Глава департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Андрей Вернигора сообщил, что ведомством "проведена большая работа по анализу и уточнению гособоронзаказа с учетом обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ по закупке, ремонту вооружения и военной техники, выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ".
Заместитель гендиректора Ростеха по спецтехнике Вячеслав Халитов сказал, что долгосрочные контракты смогут увеличить загрузку предприятий корпорации, нарастить производственный потенциал и позволить устойчиво развиваться дальше.
Ранее в ходе форума "Армия-2019" Минобороны заключило госконтракты на поставку истребителей пятого поколения Су-57 и ударных вертолетов Ми-28НМ, были объявлены некоторые особенности новых российских десантных кораблей, продемонстрирована боевая разведывательная машина и названы сроки начала строительства первого российского вертолетоносца.
Алексей Дегтярев
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