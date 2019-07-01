Минобороны подписало контракты на создание роботов

Новый вариант тяжелой боевой машины пехоты Т-15 ("Объект 149") на перспективной тяжелой гусеничной платформе "Армата", оснащенный необитаемым боевым модулем разработки АО "ЦНИИ "Буревестник" с 57-мм автоматической пушкой и ПТУР 9М120 "Атака", в подготавливаемой экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2018" в парке "Патриот". Кубинка (Московская область), 17.08.2018.

Минобороны подписало три контракта на поставку минометов, модернизацию танков и создание роботов с "Уралвагонзаводом (УВЗ, входит в Ростех) в ходе форума "Армия-2019".

"Это госконтракт на капитальный ремонт с модернизацией танка Т-90А с приведением к виду Т-90М, что позволит увеличить боевые возможности танка. Госконтракт на поставку 120-мм минометов на колесном ходу производства ЦНИИ "Буревестник". Они предназначены для уничтожения командно-наблюдательных пунктов и бронированной техники, защищенной живой силы противника. А также долгосрочный госконтракт с АО "УКБТМ" на создание наземных робототехнических комплексов", – сообщила госкорпорация, передает РИА "Новости".

Глава департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Андрей Вернигора сообщил, что ведомством "проведена большая работа по анализу и уточнению гособоронзаказа с учетом обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ по закупке, ремонту вооружения и военной техники, выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ".

Заместитель гендиректора Ростеха по спецтехнике Вячеслав Халитов сказал, что долгосрочные контракты смогут увеличить загрузку предприятий корпорации, нарастить производственный потенциал и позволить устойчиво развиваться дальше.

Ранее в ходе форума "Армия-2019" Минобороны заключило госконтракты на поставку истребителей пятого поколения Су-57 и ударных вертолетов Ми-28НМ, были объявлены некоторые особенности новых российских десантных кораблей, продемонстрирована боевая разведывательная машина и названы сроки начала строительства первого российского вертолетоносца.

Алексей Дегтярев