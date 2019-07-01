ВВС Индии собираются вооружить истребители Су-30 израильскими ракетами

Через два года фронтовые истребители Су-30 индийских ВВС, возможно, будут перевооружены на израильские ракеты воздух-воздух "Дерби" (Derby), поскольку российские ракеты Р-77 оказались недостаточно эффективными в ходе операций в воздушном пространстве над Линией контроля 27 февраля этого года.

"Мы уже имеем эти ракеты, поскольку ими оснащены комплексы SPYDER (ракеты земля воздух). Следующим шагом будет интеграция этих ракет (с системами управления Су-30)", — сообщили телеканалу "Эн-ди-ти-ви" (NDTV) источники в Военно-воздушных силах Индии.

"Пуски пакистанскими ВВС ракет воздух-воздух из воздушного пространства оккупированного Пакистаном Кашмира оказались неожиданными для Военно-воздушных сил Индии, — говорит Самир Джоши (Sameer Joshi), ветеран Каргильской войны. - Ракеты типа AMRAAM на самом деле превосходят по своим возможностями находящиеся на вооружении индийских ВВС ракеты воздух-воздух, и приказа на их применение не последовало", - отметил он.

Среди тех истребителей, на которых были нацелены пакистанские ракеты, находились также два истребителя Су-30, которые смогли уклониться от ракет AMRAAM, выпущенных по ним с близкого к их максимальному радиусу действия расстояния (100 километров). Истребители индийский ВВС могли только обороняться, они отчаянно пытались уклониться от приближавшихся пакистанских ракет, и им удалось это сделать, однако они оказались неспособны нанести ответный удар по истребителям F-16, поскольку их российские ракеты Р-77 не имеют такого радиуса действия, который позволил бы им атаковать пакистанские истребители.

Военно-морские силы Индии первыми интегрировали более старый вариант ракеты "Дерби" в систему управления на сегодняшний день уже списанных истребителей "Си харриер" (Sea Harrier). Эти ракеты - основное оружие истребителей местного производства "Теджас" (Tejas), которые уже приняты на вооружение Военно-воздушными силами Индии. Кроме того, ракеты "Дерби" являются составной частью, находящийся на вооружении индийских ВВС ракетных комплексов SPYDER, которые, судя по всему, на несколько поколений опережают старые российские ракеты, на смену которым они и пришли.

Однако ракеты "Ай-Дерби" являются значительно более продвинутыми, чем те, которые в настоящее время находятся на вооружении.

Ракета "Ай-Дерби" - не единственная, на которую обращают внимание ВВС Индии при планировании модернизации комплекса вооружений истребителей Су-30. Ракеты воздух-воздух ближнего радиуса действия, разработанные европейской компанией "Эм-би-ди-эй" (MBDA), были впервые приобретены для истребителей "Ягуар" (Jaguar) индийских ВВС в 2014 году в рамках сделки на сумму 250 миллионов фунтов стерлингов. Они уже были испытаны на моделях истребителя Су-30 в аэродинамической трубе компании "Нешнл аэроспейс лабораториз" (National Aerospace Laboratories) в Бенгалоре.