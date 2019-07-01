В исторической части экспозиции выставочного павильона АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации "Патриот" в Кубинке размещен небезынтересный экспонат - двигательная установка системы аварийного спасения космического корабля "Союз-ТМА".

Двигательная установка системы аварийного спасения космического корабля "Союз-ТМА" в экспозиции выставочного павильона АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации "Патриот" (с) bmpd

Аналогичная система аварийного спасения сработала автоматически после памятной аварии ракеты "Союз-ФГ", произошедшей 11 октября 2018 года, и позволила предотвратить гибель экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-10" - командира корабля космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга.

В системе используются твердотопливная двигательная установка системы аварийного спасения (ДУ САС) 855М и четыре твердотопливных ракетных двигателя головного обтекателя (РДГ) 860М, разработки АО "МКБ "Искра" им. И.И. Картукова" (входит в "Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"), которые обеспечивают увод отделяемого головного блока с космонавтами в случае аварии ракеты-носителя на начальном участке выведения космического корабля на орбиту.

Двигательная установка системы аварийного спасения космического корабля "Союз-ТМА" в экспозиции выставочного павильона АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации "Патриот" (с) bmpd

В случае аварии ракеты-носителя на участке от старта до сброса ДУ САС (114 секунд при штатном полете), ДУ САС обеспечивает увод ОГБ, после сброса ДУ САС и до момента сброса головного обтекателя (~160 с) увод ОГБ обеспечивается РДГ.

(с) ТАСС