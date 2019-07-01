Новосибирские ученые предложили получать тепло из энергии ветра

Ученые из Новосибирска изобрели устройство, вырабатывающее тепло из энергии ветра. Разработкой заинтересовались инвесторы из Китая, ведутся переговоры.

Профессор Института теплофизики им. Кутателадзе СО РАН Анатолий Серов пояснил, что идею подкинула сама природа, передает vn.ru. "Разработка построена на принципе взаимодействия крыла птицы с воздухом. В одну сторону крыло движется, перья поворачиваются, и никакого сопротивления, в обратную сторону движется — и создается опора, за счет этого птица может осуществлять резкие или плавные движения", — сказал ученый.

В качестве перьев – пластиковые перегородки, под действием ветра они приводят в движение ротар, а тот погружен в специальную жидкость в цилиндре. Вращаясь, цилиндр разогревает ее до 60 °С. Жидкость можно направить на отопление или опреснение воды. По словам Серова, затраты на устройство окупятся максимум через пять лет.

Ранее сотрудники Биологического института Томского госуниверситета (БИ ТГУ) разработали новый раствор, позволяющий выращивать сельскохозяйственные культуры в северных регионах и Арктике без использования грунта. Урожайность выращенных этим способом огурцов и томатов оказалась на 35% выше, чем при возделывании традиционным методом.