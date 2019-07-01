Поддержка с воздуха: российский корабль сопроводили в Ла-Манше

Корабль Великобритании сопроводил российский корвет через Ла-Манш

Британский корабль сопроводил российского "Василия Быкова", когда тот проходил через пролив Ла-Манш. В это время с воздуха судно Великобритании поддерживали самолеты. Такие ситуации нередко имеют место в районе Ла-Манша, но для "Василия Быкова" такой инцидент - первый, как и сам по себе данный поход.

Британский сторожевой корабль HMS Forth сопроводил патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков" в проливе Ла-Манш, сообщила газета Daily Star.

По информации издания, в этот момент HMS Forth поддерживали самолеты британских Военно-морских сил.

"Это обычное дело для королевских ВМС, которые всегда готовы отреагировать на появление любых кораблей в зоне интересов Великобритании", - пояснил старший помощник командира HMS Forth Самюэль Филдс.

Незадолго до этого в отделе информационного обеспечения Черноморского флота сообщили, что патрульный корабль "Василий Быков" впервые проходит через пролив Ла-Манш и направляется в Санкт-Петербург. Там он будет принимать участие в Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ. Этот дальний поход - первый для экипажа и корабля после его приема в состав ЧФ.

Корабли проекта 22160 предназначены для защиты морской экономической зоны. Патрульные корабли также могут выполнять поисково-спасательные функции и задачи антипиратской деятельности. Автономность кораблей этого проекта составляет 60 суток. Они способны развивать скорость в 30 узлов, и проплывать до 6 тыс. морских миль.

Основное ударное вооружение кораблей этого класса составляют крылатые многоцелевые ракеты "Калибр-НК", которые размещаются в пусковых установках в кормовой части судна. Это вооружение делает небольшой корабль серьезным противником даже для соединения судов ВМС стран НАТО, которые курсируют в прилегающих к территориальным водам акваториях.

Патрульный корабль "Василий Быков" был построен на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького. Его спустили на воду в 2017 году и приняли в состав Черноморского флота в декабре 2018 года.

С тех пор он нередко участвует в наблюдении за входящими в Черное море иностранными судами.

Так, 14 апреля "Василий Быков" вместе с разведывательным кораблем "Иван Хурс" следил за эсминцем Ross ВМС США в этой акватории, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной российского военного ведомства. Там отметили, что корабль обнаружили, когда он заходил в Черное море, а затем его взяли под постоянное наблюдение береговые радиотехнические средства флота.

Всего за полмесяца до этого эти же российские корабли сопровождали три судна ВМС стран НАТО, которые вошли в Черное море, сообщили в Национальном центре управления обороной России. Россияне наблюдали за фрегатом ВМС Нидерландов "Эвертсен", испанской "Санта Марией" и канадским "Торонто".

Нередко объектом наблюдения становятся и сами российские корабли, и довольно часто за ними следит именно флот Великобритании.

Фрегат HMS Northumberland Соединенного королевства в середине мая сопроводил российский большой противолодочный корабль (БПЛ) "Североморск" в проливе Ла-Манш, указали в заявлении Королевских ВМС в твиттере.

Командир британского судна Элли Поллард назвала подобную операцию привычной для британских ВМС, "которые всегда готовы ответить на появление любых иностранных военных кораблей в зоне интересов" Великобритании.

В начале того же месяца пресс-служба Северного флота сообщила, что выполняющий задачи в Атлантическом океане "Североморск" завершает проход Бискайского залива, и после этого должен пересечь Ла-Манш. По информации британских военных, российский корабль возвращался в порт приписки из Средиземного моря.

В южную часть пролива БПЛ вошел 8 мая в сопровождении танкера "Вязьма", сообщало агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота. Корабль держал курс на пункт постоянного базирования. Он завершал дальний поход, который начался в июле прошлого года.

"Североморск" проходил через Ла-Манш еще тогда, в августе 2018 года, сопровождая ракетный крейсер "Маршал Устинов", но до майского пересечения пролива официальной реакции со стороны военных Великобритании на проход "Североморска" через Ла-Манш не было. При этом в предыдущие годы командование британского флота нередко направляло корабли для отслеживания ситуации.

В начале марта российский фрегат "Адмирал Горшков" проходил у британских территориальных вод, где его сопровождал эсминец HMS Defender ("Защитник"),

говорилось на сайте ВМС Великобритании. По информации королевского флота, эсминец из Портсмута отслеживал действия российского фрегата и сопровождающих кораблей в зоне "национальных интересов" Соединенного Королевства.

"Королевский флот всегда готов защитить Великобританию", - привели в публикации слова министра Вооруженных сил Великобритании Марка Ланкастера.

Британский фрегат сопровождал "Адмирала Горшкова" неоднократно. HMS St Albans королевских ВМС отслеживал его действия в Северном море и в декабре 2017 года. Фотографии этой операции разместили в твиттере пресс-службы британского флота.

HMS St Albans также отправился на выполнение задания из порта базирования в Портсмуте 23 декабря. Он следовал на перехват российского судна, которое проходило через территориальные воды Соединенного королевства. Уже 25 декабря британский фрегат начал сопровождать "Адмирала Горшкова", а на следующий день вернулся на базу.

В заявлении бывшего тогда министром обороны Великобритании Гэвина Уильямсона об этом инциденте было указано, что

он "не будет колебаться в деле защиты территориальных вод или мириться с любой агрессией".

В пресс-службе британских ВМС также сообщили, что в канун рождества в Северном море и в Ла-Манше был перехвачен еще один неназванный корабль российского флота. Он, по данным ВМС Великобритании, вел разведку.

Лидия Мисник