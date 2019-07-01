Минобороны Норвегии приобретет 8 новых РЛС

ЦАМТО, 28 июня. Минобороны Норвегии объявило, что правительство страны выделит 8 млрд. норвежских крон (920 млн. долл.) на закупку новых РЛС для контроля национального воздушного пространства.

Этот вопрос был рассмотрен 12 июня в парламенте страны и получил поддержку.

Как заявил министр обороны Франк Бакке-Йенсен, новые РЛС в сочетании с истребителями и наземными средствами противовоздушной обороны обеспечат защиту воздушного пространства Норвегии и поддержку действий вооруженных сил. Информация также будет передаваться в единую систему ПВО НАТО.

Новые станции предназначены для замены самых старых радиолокационных систем, состоящих на вооружении ВС Норвегии, срок эксплуатации которых истекает. Восемь новых РЛС заменят восемь имеющихся. Контроль национального воздушного пространства улучшится за счет повторного использования трех существующих площадок и создания пяти в новых местах.

Кроме того, две новые РЛС будут выполнены в мобильной версии, что позволит, в случае необходимости, разворачивать их для усиления возможностей на угрожающих направлениях.

Весь проект планируется завершить к 2030 году. Министерство обороны планирует начать процедуру закупки в конце текущего года.