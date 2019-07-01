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01.07.2019
ТАСС

Холдинг "Швабе" представил обновленный прибор для обнаружения снайперов "Сосна"

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Прибор обеспечивает автоматический режим сканирования местности на дальность до 2,5 км

КУБИНКА /Московская область/, 28 июня. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" показал в рамках форума "Армия-2019" модифицированную версию сканирующего устройства "Сосна", способного обнаруживать оптические приборы снайперов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

"Прибор позволяет обнаруживать и указывать координаты оптических и оптико-электронных приборов, которые ведут встречное наблюдение или прицеливание. "Сосна" обеспечивает автоматический режим сканирования местности на дальность до 2,5 км", - рассказали в "Швабе".

Как пояснили в холдинге, в отличие от предыдущей версии, обновленный прибор имеет беспроводную систему управления, также в полтора раза уменьшены масса и габариты обнаружителя. Управление "Сосной" ведется с планшета.

Прибор устанавливается стационарно на пункт наблюдения на штативе или может размещаться на транспортные средства.

"На сегодняшний день "Сосна" не имеет российских и зарубежных аналогов", - отметили в пресс-службе.

Прибор может использоваться для охраны особо важных объектов. Одной из частных задач является обнаружение снайперов в ходе антитеррористических операций.

Разработчиком и производителем прибора "Сосна" является НИИ "Полюс" имени М. Ф. Стельмаха (входит в "Швабе").

"Армия-2019"

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. Участие в форуме принимают более 1,3 тыс. предприятий и организаций, которые представляют свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Сосна
Компании
Швабе ОАО
Проекты
АРМИ-20XX
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