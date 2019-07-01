Столтенберг заявил, что ИГИЛ хочет обосноваться в Иране и Пакистане

27 июня, за сутки до международной встречи в Осаке, в Брюсселе завершился 2-х дневный саммит руководителей блока НАТО, на котором обсуждался ряд вопросов, включая проблему установления мира в Афганистане.

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В своём выступлении, посвящённом афганской проблеме, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что "в настоящее время для Афганистана открывается уникальная возможность по установлению мира, и наша организация решительно поддерживает усилия по заключению исчерпывающего мирного соглашения между всеми сторонами конфликта в ближайшем будущем".

Особо он подчеркнул, что "наши союзники и партнёры по НАТО подтвердили свою приверженность делу подготовки и финансирования афганских правительственных сил, так как именно они создают прочную основу для подготовки принятия мирного соглашения".

В то же время Йенс Столтенберг заявил, что "мы будем оставаться в Афганистане столько, сколько потребуется, чтобы эта страна никогда не стала безопасным убежищем для международных террористов, каковым она являлась до начала нашей миссии там". Генсекретарь НАТО сообщил, что силы альянса сформировали очередной контингент для осуществления ротации и приняли план финансирования местных правительственных сил до 2024 года.

Кроме того, Столтенберг подтвердил поддержку со стороны руководства НАТО вялотекущих межафганских переговоров, инициированных Западом, и заявил о ведущей роли США в содействии активизации мирного процесса в этой центральноазиатской стране.

Он также отметил два весьма спорных тезиса о том, что "лучший способ поддержать усилия, направленные на заключение мирного соглашения, – это продолжать передавать талибам (*террористическая организация, запрещённая в РФ) чёткий сигнал о том, что они никогда не победят на поле боя, и одновременно поддерживать афганские силы безопасности в их развитии".

Столтенберг:

Афганская миссия контингента Североатлантического альянса должна продолжаться и из-за того, что ИГИЛ* потеряло свой халифат в Ираке и в Сирии, но пытается создать его на территории Афганистана и таких сопредельных стран, как Иран и Пакистан, а значит мы обязаны предотвратить это.

До заявления Столтенберга о том, что ИГИЛ собирается обосноваться в Иране, никакой информации не поступало. Или заявления генсека НАТО - руководство к действию для подконтрольных террористов?

Между тем, на прошедшем саммите НАТО исполняющий обязанности министра обороны афганского правительства Халид Асадулла отчитался перед руководителями Североатлантического блока об отражении весеннего наступления талибов, а также сообщил о потребностях в оснащении местных сил безопасности.