Бронетранспортер БТ-3Ф оснастят 30-мм пушкой

Бронетранспортер БТ-3Ф получит усиленное вооружение в варианте для российской армии - пулемет калибра 7,62 мм или 12,7 мм заменят на 30-миллиметровую пушку, сообщил главный конструктор АО "СКБМ" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех) Сергей Абдулов в рамках форума "Армия-2019".

"Интерес у Минобороны к БТ-3Ф существует. Причем их именно интересует увеличение мощности вооружения. Планируется подготовительная работа по установке 30-миллиметрового модуля", - цитирует С. Абдулова ТАСС.

Плавающий бронетранспортер БТ-3Ф построен на базе БМП-3 и предназначен для перевозки пехотинцев (до 14 человек), а также для огневой поддержки. Масса машины составляет более 18 тонн, бронирование обеспечивает круговую защиту от крупнокалиберного пулемета.

В базовом варианте БТ-3Ф вооружен дистанционно управляемым пулеметом калибра 7,62 мм. Другой вариант вооружения БТ-3Ф - боевой модуль с пулеметом "Корд" калибра 12,7 мм.