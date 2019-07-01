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01.07.2019
Военно-промышленный курьер

Бронетранспортер БТ-3Ф оснастят 30-мм пушкой

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Источник изображения: vpk-news.ru

Бронетранспортер БТ-3Ф получит усиленное вооружение в варианте для российской армии - пулемет калибра 7,62 мм или 12,7 мм заменят на 30-миллиметровую пушку, сообщил главный конструктор АО "СКБМ" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех) Сергей Абдулов в рамках форума "Армия-2019".

"Интерес у Минобороны к БТ-3Ф существует. Причем их именно интересует увеличение мощности вооружения. Планируется подготовительная работа по установке 30-миллиметрового модуля", - цитирует С. Абдулова ТАСС.

Плавающий бронетранспортер БТ-3Ф построен на базе БМП-3 и предназначен для перевозки пехотинцев (до 14 человек), а также для огневой поддержки. Масса машины составляет более 18 тонн, бронирование обеспечивает круговую защиту от крупнокалиберного пулемета.

В базовом варианте БТ-3Ф вооружен дистанционно управляемым пулеметом калибра 7,62 мм. Другой вариант вооружения БТ-3Ф - боевой модуль с пулеметом "Корд" калибра 12,7 мм.

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Страны
Россия
Продукция
БМП-3
БТ-3Ф
Корд
Компании
Высокоточные комплексы
СКБМ Курган
СКБМ Самара
Проекты
АРМИ-20XX
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