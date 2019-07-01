Мантуров назвал срок начала испытаний самолета МС-21 с российским двигателем

Испытания самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14 начнутся в 2020 году. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

"Сейчас третья машина [MC-21] подключилась к испытаниям, до конца года мы подключим к испытаниям четвертую машину. Цикл испытаний ПД-14 на МС-21 начнется с начала следующего года", — сказал министр в интервью телеканалу "Звезда".

В целом, по словам Мантурова, российская программа двигателестроения идет в плановом порядке, интенсивно.

"Мы работаем по ПД-35 — это сверхтяжелый двигатель, 35 т. Такого двигателя и в советское время не разрабатывалось", — рассказал глава министерства. Он уточнил, что этот двигатель "пойдет как на широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет, так и на транспортную авиацию".

МС-21 — проект семейства ближне- и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тыс. км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и др. МС-21 обладает вместимостью 169 пассажиров.

25 июня сообщалось, что в России в 2019 году произведут более 100 новых самолетов. В 2018 году в стране был произведен 121 самолет, из них 28 — гражданские.